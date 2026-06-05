Báo châu Á đánh giá về đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại Asian Cup

Ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra rạng sáng (5/6, theo giờ Việt Nam), đội tuyển Yemen thắng Lebanon 2-0. Kết quả này giúp Yemen lọt vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, cùng bảng với các đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.

Yemen giành quyền vào VCK Asian Cup 2027, chung bảng với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Sau khi có kết quả của trận đấu nói trên, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) viết: “Đội tuyển Yemen đứng đầu bảng B vòng loại với 14 điểm. Họ trở lại với đấu trường châu lục sau khi vắng mặt ở kỳ giải gần nhất năm 2023”.

“Yemen sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE tại bảng E của VCK Asian Cup 2027. Nasser Al Gahwashi là người ghi cả 2 bàn thắng giúp Yemen thắng Lebanon 2-0, qua đó hoàn tất hành trình của họ tại vòng loại, hướng đến VCK sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia vào đầu năm sau”, AFC viết thêm.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á cũng tỏ ra rất quan tâm đến trận đấu vòng loại của Yemen và Lebanon rạng sáng nay.

Họ quan tâm vì đội thắng trong cặp đấu này sẽ trở thành đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2027. Việt Nam chính là một trong các đại diện của bóng đá Đông Nam Á tại VCK giải vô địch châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đã biết được đầy đủ các đối thủ của mình tại giải châu Á (Ảnh: Thành Đông).

ASEAN Football chia sẻ: “Đối thủ của đội tuyển Việt Nam đã được xác định. Chiến thắng quan trọng 2-0 trước Lebanon giúp Yemen vượt qua chính đối thủ này để giành vị trí nhất bảng B vòng loại, với 14 điểm”.

“Kết quả này giúp đội tuyển Yemen đặt chỗ tại VCK Asian Cup 2027. Yemen sẽ đối đầu với thử thách khó khăn tại VCK giải châu Á, nơi họ sẽ đụng độ với đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE. Đại diện Tây Á được đánh giá khá cao về nền tảng thể lực và lối chơi đầy tốc độ”.

Còn trang Yemen Online lên tiếng: “Đội tuyển quốc gia Yemen đã giành được vé dự VCK Asian Cup 2027, sau khi đánh bại Lebanon 2-0 trên sân Hamad Al-Kabir, tại Doha (Qatar). Tiền vệ Nasser Mohammedoh ghi cả hai bàn thắng cho Yemen, ở phút 62 và phút bù giờ 90”.

“Sau khi lọt vào VCK giải châu Á, đội tuyển Yemen sẽ thuộc bảng E. Cũng với việc góp mặt tại VCK Asian Cup 2027, Yemen lần thứ 2 tham dự giải châu Á, sau lần đầu vào năm 2019”, vẫn là những dòng được viết trên Yemen Online.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu khá cao. Chúng ta ít nhất muốn lọt vào tứ kết giải đấu này, sau khi đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ lớn trong những năm gần đây.