Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE ở đâu?

Hôm nay (16/1), U23 Việt Nam sẽ đối diện với U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Đây là trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn bởi sự khó lường.

U23 Việt Nam tràn đầy tự tin sau khi thi đấu tốt ở vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trước thềm trận đấu, U23 Việt Nam đang có sự tự tin cao độ khi toàn thắng ba trận đấu ở vòng bảng. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik thực sự gây ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Nhìn chung, những gì tinh túy nhất của U23 Việt Nam đã được thể hiện ở vòng bảng. Đội bóng cho thấy sự gắn kết và lối chơi kỷ luật. Theo nhận định của báo giới Indonesia, không dễ để U23 UAE có thể xuyên thủng mành lưới U23 Việt Nam ở trận này.

Trong khi đó, U23 UAE sở hữu đội hình gồm dàn sao nhập tịch chất lượng. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ ở vòng bảng lại không thực sự tốt. Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Qatar, U23 UAE đã thua U23 Nhật Bản và hòa U23 Syria. Đội bóng này chỉ đi tiếp nhờ hơn U23 Syria hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, trong quá khứ, U23 UAE vẫn bất bại trong 6 trận gặp U23 Việt Nam (hòa 2, thua 4). Ở giải U23 châu Á, U23 UAE từng thắng U23 Việt Nam với tỷ số 3-2 ở giải đấu năm 2016 và hòa 0-0 vào năm 2020.

U23 UAE (áo trắng) sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng (Ảnh: AFC).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Trận đấu ngày mai với U23 UAE sẽ không dễ dàng khi đối thủ là đội bóng có chất lượng cao. Chúng tôi sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng. Người hâm mộ hãy chờ đợi xem chúng tôi thể hiện được gì trong trận tứ kết sắp tới”.

Nhận xét kỹ hơn về U23 UAE, HLV Kim Sang Sik nói: "Tôi nghĩ rằng, xét riêng từng cầu thủ thì U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ, kỹ thuật và thể lực tốt hơn chúng tôi. Tuy nhiên, tôi lại thấy rằng U23 Việt Nam là một tập thể gắn kết và triển khai chiến thuật tốt hơn đối phương.

U23 Việt Nam được nghỉ hơn một ngày so với U23 UAE, cho nên chúng tôi có nhiều thời gian để phục hồi và đang ở trạng thái thể lực tốt hơn đối phương. Vì thế, U23 Việt Nam sẽ dựa vào tất cả các yếu tố này để xây dựng chiến thuật thi đấu cho trận đấu ngày mai”.

Đội hình dự kiến trận U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam: Trung Kiên – Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh – Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc – Văn Khang, Đình Bắc, Lê Phát.

U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali.