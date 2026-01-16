Trợ lý HLV Park: “U23 Việt Nam hiện tại không thua kém đội hình năm 2018”

Vào lúc 22h30 hôm nay (16/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 với U23 UAE. Đây là thử thách khó khăn nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang có sự tự tin cao độ sau khi toàn thắng ba trận ở vòng bảng.

Trước trận đấu này, phóng viên Dân trí đã có buổi phỏng vấn chuyên gia Bae Ji Won, chứng nhân lịch sử trong đội hình của U23 Việt Nam từng lọt vào chung kết U23 châu Á năm 2018 (trong vai trò trợ lý HLV Park Hang Seo). Ông đã chia sẻ cái nhìn toàn diện về đội U23 Việt Nam thời điểm này.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam sẵn sàng tạo nên điều kỳ diệu

U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng cả ba trận ở vòng bảng giải U23 châu Á. Ông đánh giá thế nào về hành trình đã qua của đội bóng, đặc biệt là chiến thắng trước U23 Saudi Arabia?

- U23 Việt Nam đã giành chiến thắng hai trận đầu tiên trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan và có khả năng cao vượt qua vòng bảng trở nên rõ ràng. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút khi U23 Jordan bất ngờ đánh bại U23 Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai.

Trước giải đấu, U23 Saudi Arabia được kỳ vọng lớn sẽ đứng đầu bảng A. Họ cũng được đánh giá cao và có lợi thế sân nhà khi gặp U23 Việt Nam. Thế nhưng, đội bóng Tây Á tiếp tục gây thất vọng khi thất bại 0-1 trước đội bóng của HLV Kim Sang Sik và phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Ở trận gặp Saudi Arabia, tinh thần của toàn đội U23 Việt Nam lên rất cao. Họ có động lực để giành chiến thắng. Thực tế cho thấy, U23 Việt Nam đã kiểm soát trận đấu theo hướng có lợi một cách ổn định trước U23 Saudi Arabia, đội bóng buộc phải thắng bằng mọi giá.

Giờ đây, U23 Việt Nam cần phải chuẩn bị cho vòng tứ kết. Họ nên quên đi những chiến thắng ở vòng bảng và bắt đầu hành trình mới. “Những chiến binh sao vàng” cần tập trung để đánh bại U23 UAE và sẵn sàng tạo nên những điều kỳ diệu một lần nữa bằng sự đoàn kết của toàn đội.

Ông cho rằng điều gì là điểm sáng của U23 Việt Nam giai đoạn vòng bảng vừa qua? Phải chăng đó là vấn đề thể lực của các cầu thủ?

- Những chiến thắng liên tiếp giúp bầu không khí ở U23 Việt Nam rất tích cực. Sự tự tin của các cầu thủ cũng tăng lên. Tuy nhiên, yếu tố thể lực phụ thuộc vào màn trình diễn của đối thủ.

Nếu đối thủ có kỹ thuật tốt hoặc vận hành chiến thuật hiệu quả, U23 Việt Nam khó duy trì nhịp độ thi đấu. Đơn cử như việc đội bóng của HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trước U23 Kyrgyzstan hơn hẳn trận ra quân gặp U23 Jordan.

Tôi hiện không thể đánh giá rằng thể lực của các cầu thủ Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với các đội bóng khác ở giải đấu. Ngay cả chiến thắng trước U23 Saudi Arabia cũng khó để đánh giá là nhờ lợi thế thể lực. Để đánh bại một đội mạnh hơn nhiều khi, chỉ yếu tố thể lực là không đủ.

Tôi thấy điểm sáng nhất của U23 Việt Nam là khả năng tận dụng thời cơ và ghi bàn. Họ có khả năng dứt điểm rất tốt và đa dạng. Dù sao, trong bóng đá, thể lực rất quan trọng. Đội bóng cần phải duy trì điều đó ở các vòng đấu tiếp theo.

Thủ môn Trung Kiên là tương lai của bóng đá Việt Nam (Ảnh: AFC).

Có khá nhiều cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu nổi bật ở giải U23 châu Á như Đình Bắc, Trung Kiên, Thái Sơn… Ông cho rằng họ sẵn sàng trở thành nhân tố chính ở đội tuyển quốc gia hay chưa?

- Tất nhiên rồi. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ gánh vác nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Ở lứa U23 Việt Nam năm 2018, có một vài người đang đóng vai trò trung tâm ở đội tuyển Việt Nam nhưng thông qua các giải đấu trẻ vừa qua, chúng ta đang chứng kiến và kỳ vọng sự phát triển của những tài năng đầy triển vọng.

Tương lai của bóng đá Việt Nam có thể được đảm bảo thông qua các giải đấu lớn U20 và U23 châu Á. Họ sẽ là nhân tố kế thừa ở đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ tài năng như Đình Bắc sẽ là nguồn tài nguyên tốt để đảm bảo tương lai của bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần xem xét một cách cẩn trọng và quan trọng câu hỏi làm thế nào để quản lý và phát triển đúng hướng những cầu thủ tài năng này.

Ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sở hữu “vũ khí nguy hiểm” là các tình huống cố định. Ông nhận định ra sao về điều này?

- Các tình huống cố định là yếu tố và vũ khí rất quan trọng để giành chiến thắng trong một trận đấu bóng đá. Khi bầu không khí chung của trận đấu đi xuống, việc ghi bàn từ tình huống bóng chết có thể thay đổi bầu không khí và nhịp độ của toàn bộ trận đấu.

Trận đấu bóng đá được quyết định bởi tỷ số. Ngay cả khi thi đấu không tốt, đội yếu hơn vẫn có thể thắng bằng cách ghi bàn từ tình huống cố định và thay đổi tinh thần toàn đội.

Đặc biệt, nếu U23 Việt Nam ghi bàn từ tình huống cố định ở vòng tứ kết, họ có thể dẫn dắt nhịp độ theo hướng rất có lợi. HLV Kim Sang Sik dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho các tình huống cố định trong tập luyện.

HLV Kim Sang Sik có cơ hội tái hiện kỳ tích vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018 của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

Lứa U23 Việt Nam hiện tại không thua kém đàn anh năm 2018

Ông từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam. Giờ đây, sau khi chứng kiến thành công của HLV Kim Sang Sik, ông có cho rằng các HLV người Hàn Quốc rất phù hợp để giúp bóng đá Việt Nam phát triển?

- Câu trả lời của tôi nghiêng về hướng tích cực. Bởi vì tôi đánh giá rằng các HLV Hàn Quốc như Park Hang Seo và Kim Sang Sik đã góp phần thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á và Hàn Quốc là quốc gia Đông Bắc Á. Các HLV Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn đến cách họ thích nghi với môi trường và sinh sống tại Việt Nam so với các HLV châu Âu.

Bóng đá Hàn Quốc đã đạt đến trình độ cao ở châu Á và cũng là quốc gia có số lần tham dự World Cup nhiều nhất châu lục. Cơ sở hạ tầng và hệ thống phát triển bóng đá trẻ của Hàn Quốc rất tốt, không hề thua kém châu Âu.

Vì vậy, các HLV Hàn Quốc hiểu cách cải thiện năng lực của cầu thủ Việt Nam trong thời gian ngắn. Đặc biệt, họ có thể giúp các cầu thủ Việt Nam có tinh thần mạnh mẽ, tạo ra bầu không khí tốt và truyền cảm hứng khơi gợi lòng yêu nước giống như những gì đội tuyển Hàn Quốc thể hiện.

Ông từng là thành viên của đội U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018. Ông đánh giá thế nào về trình độ của lứa U23 hiện tại so với lứa đàn anh từng gây chấn động bóng đá châu Á?

- Đội U23 Việt Nam hiện tại không hề thua kém so với lứa cầu thủ U23 năm 2018. Thậm chí, nếu xét riêng vòng bảng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik còn làm tốt hơn. Vì vậy, tôi kỳ vọng U23 sẽ tiếp tục tạo ra kết quả tốt ở trận tứ kết và tiếp tục tiến sâu ở giải đấu U23 châu Á năm nay.

Điều đó phụ thuộc vào nhịp độ trận đấu có được duy trì hay không. Nhịp độ phụ thuộc vào hiệu quả ghi bàn và yếu tố tâm lý như sự tự tin, mức độ tập trung của cầu thủ.

Tôi hy vọng họ sẵn sàng tạo ra những kết quả kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa, giống như lứa của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường vào năm 2018.

Lứa U23 Việt Nam hiện tại không hề thua kém so với lứa đàn anh năm 2018 (Ảnh: AFC).

Vậy theo ông, U23 Việt Nam có tiềm năng lọt vào chung kết giải đấu năm nay hay không, nhất là khi đội bóng tránh được nhánh đấu của U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Australia?

- Như đã nói, tôi nghĩ U23 Việt Nam có cơ hội tuyệt vời để tạo ra thành tích ấn tượng như năm 2018. Tuy nhiên, từ vòng tứ kết, các cầu thủ Việt Nam cần phải làm mới mình và phát huy tinh thần chiến thắng mạnh mẽ.

Tôi không thể nói trước hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đến đâu. Điều cần thiết là họ phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào từng trận đấu và không nên nghĩ về trận đấu tiếp theo.

Ở mỗi trận đấu, các cầu thủ Việt Nam cần phải thi đấu với quyết tâm như trận chung kết. Kết quả phụ thuộc vào nỗ lực và sự hy sinh của cầu thủ. Tôi mong chờ U23 Việt Nam chứng minh sức mạnh của mình.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!