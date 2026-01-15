Báo Trung Quốc so sánh đội nhà với U23 Việt Nam khi hai đội chung nhánh

U23 Trung Quốc đã lần đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á sau trận hòa 0-0 trước U23 Thái Lan vào tối 14/1. Đội bóng của HLV Antonio Puche xếp thứ nhì bảng D với 5 điểm. Đáng chú ý, họ không nhận bất kỳ bàn thua nào ở vòng bảng dù đối đầu với các đối thủ khá mạnh là U23 Australia, U23 Iraq hay U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam gây ấn tượng ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Ở vòng tứ kết, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan. Đội thắng ở trận đấu này sẽ gặp đội thắng ở cặp U23 Việt Nam gặp U23 UAE. Vì U23 Trung Quốc nằm chung nhánh đấu với U23 Việt Nam nên truyền thông ở đất nước tỷ dân rất quan tâm tới đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Tờ QQ giật tít: “U23 Trung Quốc làm nên lịch sử, U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng”. Tác giả nhấn mạnh: “U23 Trung Quốc đã lập kỳ tích khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả ba trận đấu.

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua những ngày đáng nhớ. Lứa U23 Trung Quốc của HLV Antonio Puche đã gỡ gạc thể diện cho các thế hệ đàn anh trước đây. Trong quá khứ, đội bóng chưa từng vượt qua vòng bảng giải đấu này.

Yếu tố then chốt làm nên thành công của U23 Trung Quốc là hàng phòng ngự. Đoàn quân HLV Puche cùng với U23 Nhật Bản là những đội không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Thủ thành Li Hao đặc biệt xuất sắc khi có nhiều pha cứu thua ấn tượng.

U23 Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Họ không thủng lưới bàn nào ở giai đoạn vừa qua (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, U23 Việt Nam nổi lên như thế lực đáng gờm ở giải U23 châu Á. Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia là minh chứng cho sức mạnh của đội bóng. Đây là đội bóng có lối chơi kỷ luật và phòng ngự kiên cường. U23 Trung Quốc sẽ phải rất cẩn thận nếu hai đội gặp nhau ở vòng bán kết”.

Tờ 163 nhấn mạnh: “Việc U23 Saudi Arabia bị loại ngay từ vòng bảng là bất ngờ lớn nhưng U23 Việt Nam cho thấy họ xứng đáng đứng đầu bảng khi toàn thắng cả ba trận. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã gây tiếng vang khi lập nên kỳ tích ngoài mong đợi.

Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng ở giải U23 châu Á. Điều đó cho thấy bước tiến lớn về chất lượng của đội bóng này. Họ kiên định phát triển bóng đá trẻ trong nhiều năm qua và gặt hái được thành công.

Nhiều cầu thủ ở lứa U23 Việt Nam hiện tại có kinh nghiệm chinh chiến ở những giải đấu khác nhau và thậm chí họ còn là tuyển thủ quốc gia. Bóng đá Việt Nam đang leo lên một cách chậm rãi nhưng chắn chắn nhờ bệ phóng là các cầu thủ trẻ. Nó cho thấy chiến lược đúng đắn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Với thành tích ấn tượng ở vòng bảng, U23 Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE”.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.