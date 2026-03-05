CAS bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Theo thông báo phát đi ngày 5/3 tại Lausanne (Thụy Sĩ), CAS quyết định giữ nguyên một phần án phạt trước đó do Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành. Theo đó, FAM vẫn phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,5 tỷ đồng).

CAS gần như giữ nguyên phán quyết với bóng đá Malaysia như án phạt của FIFA trước đó (Ảnh: FAM).

Đối với đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, CAS chấp nhận một phần. Lệnh cấm thi đấu trong 12 tháng đối với các cầu thủ vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên án phạt này chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức, thay vì cấm toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá như quyết định ban đầu.

Phán quyết mới đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tiếp tục tập luyện cùng câu lạc bộ trong thời gian bị đình chỉ thi đấu.

Với phán quyết mới nhất của CAS, có thể thấy Malaysia đã bị bác bỏ hầu hết nội dung kháng cáo sau án phạt từ FIFA. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào phán quyết cuối cùng của CAS, trước khi đưa ra án phạt với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhiều khả năng, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2025 khi FAM thông báo với 7 cầu thủ Facundo Garces , Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel về việc họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Malaysia để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau đó, các cầu thủ này tiến hành thủ tục nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia nhằm hoàn tất quá trình đăng ký thi đấu cho đội tuyển.

Tuy nhiên, ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận rằng FAM cùng các cầu thủ liên quan đã vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật của tổ chức này khi sử dụng tài liệu bị làm giả trong quá trình nhập tịch và xác định tư cách thi đấu.

Quyết định này tiếp tục được Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên vào ngày 3/11/2025. Khi đó, FAM bị phạt 350.000 CHF (11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 CHF (66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

CAS khẳng định FAM đã làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: VFF).

Ngày 5/12/2025, FAM cùng các cầu thủ đã gửi đơn kháng cáo lên CAS. Trong đơn kháng cáo, FAM thừa nhận tồn tại những thiếu sót về mặt tổ chức, song khẳng định các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp những tài liệu được yêu cầu và không tham gia vào quá trình soạn thảo hay chỉnh sửa các giấy tờ đó.

Phiên điều trần của CAS được tiến hành ngày 26/2/2026 tại Lausanne (Thụy Sĩ), do hội đồng gồm ba thành viên là Lars Hilliger (chủ tọa), José Luis Andrade và Massimo Coccia phụ trách.

Sau khi xem xét các chứng cứ được trình bày, hội đồng CAS kết luận rằng hành vi sử dụng tài liệu giả liên quan đến điều kiện thi đấu thực sự đã xảy ra. Vì vậy, án cấm thi đấu 12 tháng được đánh giá là phù hợp và tương xứng.

Tuy nhiên, hội đồng cho rằng lệnh cấm chỉ nên áp dụng đối với các trận đấu chính thức, thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá. Điều này cho phép các cầu thủ vẫn tiếp tục tập luyện và duy trì phong độ tại câu lạc bộ.

Thời hạn đình chỉ thi đấu bắt đầu từ ngày 5/3/2026. Đồng thời, khoảng thời gian các cầu thủ đã bị tạm đình chỉ trước đó từ ngày 25/9/2025 đến 26/1/2026 cũng được tính vào thời hạn thi hành án.

CAS cho biết phán quyết được công bố hiện mới là quyết định mang tính điều hành và chưa bao gồm toàn bộ lập luận pháp lý. Bản án đầy đủ kèm theo phần giải thích chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.