VFF lên tiếng sau khi CAS xử bóng đá Malaysia thua kiện

Tối 5/3, trang chủ của VFF viết: “Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM)”.

“Theo thông cáo của CAS, cơ quan này chấp nhận một phần kháng cáo của các cầu thủ, quyết định giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng nhưng điều chỉnh phạm vi áp dụng chỉ đối với các trận đấu chính thức, thay vì cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá như phán quyết trước đó của FIFA.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả (Ảnh: VFF).

Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tập luyện và tham gia các hoạt động chuyên môn cùng các CLB, nhưng không được thi đấu trong các trận đấu chính thức trong thời gian bị đình chỉ”, VFF viết thêm.

Có thể hiểu lý do VFF có tiếng nói của mình, sau khi CAS ra phán quyết chính thức với vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả, bởi lợi ích của đội tuyển Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phán quyết của CAS.

Nhờ việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam đến 4-0, trong trận đấu ngày 10/6/2025. Trận đấu này thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Sau khi CAS xác định những cầu thủ nói trên sử dụng hồ sơ giả để có thể khoác áo đội tuyển Malaysia, FIFA và AFC đã có căn cứ để xử lý vụ việc này. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia 3-0 ở trận đấu trên, theo thông lệ quốc tế.

Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam. Từ chỗ gần bị loại, đội tuyển Việt Nam gần như sẽ có vé lọt vào VCK giải vô địch châu Á vào năm sau.

Đấy chính là lý do mà VFF có nhắc đến AFC trong bài viết đăng trên trang chủ của mình: “Căn cứ phán quyết của CAS, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến sẽ đưa ra quyết định liên quan, trước khi lượt đấu cuối cùng vòng loại giải châu Á (ngày 31/3) diễn ra, nhằm đảm bảo xác định các đội tham dự VCK Asian Cup 2027”.

“CAS cho biết phán quyết đầy đủ kèm theo lập luận pháp lý chi tiết (về việc CAS "xử" bóng đá Malaysia thua kiện) sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3 tới tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027”, vẫn là những dòng được viết trên website chính thức của VFF.

Cũng qua trao đổi với phóng viên Dân trí trong buổi tối qua, một quan chức của VFF dù chưa bình luận chi tiết về phán quyết của CAS, nhưng thể hiện sự vui mừng thấy rõ, sau phán quyết rất có lợi cho bóng đá Việt Nam nêu trên.