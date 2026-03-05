Vì sao bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam vào lưới Ấn Độ bị VAR từ chối?

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 ở giải châu Á

Sau khi dẫn trước tuyển nữ Ấn Độ với tỷ số 1-0 trong hiệp 1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch châu Á 2026 diễn ra trên sân Perth Rectangular (Australia) tối 4/3, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục làm rung mành lưới đối thủ chỉ sau 5 phút bóng lăn ở hiệp 2.

Từ pha tấn công nhanh bên cánh phải, Hải Yến có pha ngoặt bóng trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm. Dù phải mất mấy nhịp dứt điểm, Thái Thị Thảo vẫn đưa được bóng vào lưới đối thủ và sung sướng ăn mừng cùng các đồng đội.

Thanh Nhã để bóng chạm tay sau pha treo bóng của Hải Yến trước khi Thái Thị Thảo đưa được bóng vào lưới của tuyển nữ Ấn Độ (Ảnh chụp màn hình).

Lúc này trọng tài Kim Yu Jeong cũng đã công nhận bàn thắng khi chỉ tay đưa bóng lên vạch xuất phát. Dù vậy sau khi nhận được tín hiệu tư vấn từ tổ trọng tài VAR, nữ trọng tài người Hàn Quốc đã thay đổi quyết định khi xác định có lỗi để bóng chạm tay của Thanh Nhã trước đó, đồng nghĩa bàn thắng không được công nhận.

Tình huống bị từ chối bàn thắng khiến cục diện trận đấu trở nên khó khăn với tuyển nữ Việt Nam, khi Ấn Độ có bàn thắng gỡ hoà chỉ 2 phút sau đó. Mãi đến phút bù giờ 90+4, Vạn Sự mới có bàn thắng thứ hai để giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành trọn 3 điểm trước Ấn Độ.

Đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bày tỏ ấn tượng với chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự khi toả sáng với cú đúp bàn thắng ở trận ra quân.

"Ấn Độ tưởng chừng đã giành được một điểm sau khi Sanfida Nongrum vào sân từ băng ghế dự bị và gỡ hòa, nhưng Vạn Sự đã ghi bàn ở phút thứ tư của thời gian bù giờ hiệp 2, mang về ba điểm quý giá cho Việt Nam", AFC nhấn mạnh trong phần mở đầu bài viết tường thuật về chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trên sân Perth Rectangular (Australia) tối 4/3 (giờ Việt Nam).

Vạn Sự ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng đồng đội Thái Thị Thảo (Ảnh: AFC).

"Tuyển nữ Việt Nam thể hiện ý định của mình ngay trong phút đầu tiên khi Vạn Sự sút bóng chệch khung thành từ xa, trong khi ở phía bên kia, Ấn Độ đã thử thách thủ môn Trần Thị Kim Thanh 7 phút sau đó với cú sút thấp của Sangita Basfore.

Lối chơi pressing (gây áp lực) tầm cao của đội bóng Đông Nam Á suýt chút nữa đã giúp họ dẫn trước ở phút thứ 14 khi Nguyễn Thị Bích Thủy phá bẫy việt vị trước khi sút bóng trúng cột dọc từ xa.

Sức ép liên tục của Việt Nam đã được đền đáp ở phút thứ 30 khi Ấn Độ không thể xử lý đường chuyền vào vòng cấm của Thái Thị Thảo, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Bích Thủy kiến ​​tạo cho Vạn Sự dứt điểm bằng cú sút cong hiểm hóc qua đầu thủ môn Panthoi", AFC nói về bước ngoặt của trận đấu sau pha mở tỷ số của Vạn Sự.

Ở đầu hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ bị gỡ hoà và gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm thêm bàn thắng trước lối chơi phòng ngự số đông của Ấn Độ sau đó.

Vạn Sự lập cú đúp ngay trong trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam ở giải châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Tuy nhiên, Vạn Su không chịu khuất phục trước vinh quang khi cô tận dụng cơ hội sau khi Ấn Độ không thể phá bóng khỏi đường chuyền của Vũ Thị Hoa, tiền vệ này đã có một pha dứt điểm tuyệt vời để ấn định chiến thắng", AFC nhấn mạnh thêm về bàn thắng quan trọng của Vạn Sự giúp Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước Ấn Độ.

Mặc dù giành trọn 3 điểm trước Ấn Độ nhưng tuyển nữ Việt Nam chỉ xếp thứ 2 khi kém hiệu số so với tuyển nữ Nhật Bản - đội bóng đã đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc bảng C trước đó ít giờ. Ở trận đấu tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) trước khi gặp Nhật Bản ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Bảng xếp hạng bảng C Asian Cup nữ 2026 (Ảnh: AFC).