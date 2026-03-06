Phản ứng từ CĐV Đông Nam Á khi CAS bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia

"Đội bóng gian lận sẽ phải chịu sự trừng phạt. Công lý cuối cùng đã được thực thi", tài khoản Arsenix Art đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football sau khi CAS chính thức bác đơn kháng cáo của FAM liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ và phải nhận án phạt từ FIFA hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo thông báo phát đi ngày 5/3 tại Lausanne (Thụy Sĩ), CAS quyết định giữ nguyên một phần án phạt trước đó do FIFA ban hành. Theo đó, FAM vẫn phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,5 tỷ đồng).

Tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị AFC xử thua hai trận gặp Việt Nam và Nepal sau khi CAS chính thức bác đơn kháng cáo (Ảnh: FAM).

Đối với đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, CAS chấp nhận một phần. Lệnh cấm thi đấu trong 12 tháng đối với các cầu thủ vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên án phạt này chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức, thay vì cấm toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá như quyết định ban đầu.

Phán quyết mới đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tiếp tục tập luyện cùng câu lạc bộ trong thời gian bị đình chỉ thi đấu.

Đáng chú ý, việc CAS bác đơn kháng cáo đồng nghĩa FAM sẽ chuẩn bị đón nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), với nhiều khả năng tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Điều này cũng sẽ chứng kiến tuyển Việt Nam nghiễm nhiên giành vé dự VCK Asian Cup 2027 bất chấp vẫn còn trận đấu lượt về với tuyển Malaysia vào ngày 31/3 tới đây (tuyển Việt Nam được cộng 3 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng F với 15 điểm trong khi tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm và xếp vị trí thứ hai với 9 điểm khi chỉ còn một vòng đấu).

Nhiều CĐV Đông Nam Á cũng đã lên tiếng chúc mừng tuyển Việt Nam chuẩn bị đón nhận tin vui từ AFC để chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 cũng như cho rằng CAS đã ra phán quyết hợp tình hợp lý đối với bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia.

Tuyển Việt Nam gần như chắc chắn giành quyền vào VCK Asian Cup 2027 sau phán quyết của CAS (Ảnh: FAM).

"Chúc mừng tuyển Việt Nam đã đủ điều kiện để tham dự VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia", tài khoản Rafli R đến từ Indonesia bày tỏ.

"Vậy là đã kết luận chính thức về gian lận của bóng đá Malaysia. Tôi sẽ chờ xem AFC sẽ đưa ra án phạt với FAM như thế nào", tài khoản Jack Alan đến từ Philippines bình luận.

"CAS đã có một quyết định công bằng cho 7 cầu thủ nhập tịch. Dù sao họ vẫn còn cơ hội để tiếp tục sự nghiệp của mình khi vẫn có nơi để tập luyện", tài khoản Jesslynn Tjoe đến từ Indonesia tuyên bố.

"Không hẳn thế. Họ giờ không còn khoác áo CLB nào thì tập luyện như thế nào đây. Họ cũng không thể khoác áo đội tuyển Malaysia lúc này vì không đủ điều kiện", tài khoản Dian Audryliahepburn cũng đến từ Indonesia phản bác lại khả năng chơi bóng chuyên nghiệp của 7 cầu thủ nhập tịch sau phán quyết của CAS.

"Chỉ vì họ muốn tham gia Asian Cup, họ cố tình gian lận. Điều này chỉ xảy ra với các quốc gia có thứ hạng thấp và không đủ năng lực để có thể tham gia giải đấu", tài khoản Boby Danuarta đến từ Philippines nhấn mạnh.

"Lịch sử bóng đá ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở châu Á và toàn thế giới, sẽ mãi mãi ghi lại vết nhơ của bóng đá Malaysia", tài khoản Bùi Văn Thành đến từ Việt Nam chốt lại.