Tuyển nữ Iran từ chối hát quốc ca ở giải vô địch châu Á

Theo ghi nhận, khi quốc ca Iran vang lên trước giờ bóng lăn tại sân Cbus Super Stadium (Gold Coast, Australia), toàn bộ cầu thủ Iran giữ im lặng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, đặc biệt khi một số cầu thủ dường như cố nén nước mắt.

Tuyển nữ Iran từ chối hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Trên băng ghế huấn luyện, HLV trưởng Marziyeh Jafari được nhìn thấy mỉm cười trong lúc các học trò đứng yên, không cất cao lời ca. Sau trận, HLV Jafari cùng các cầu thủ từ chối bình luận khi được hỏi về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông cũng như về cái chết của lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei.

Đây không phải là lần đầu tiên, một đội bóng của Iran từ chối hát quốc ca. Còn nhớ, ở World Cup 2022, Iran cũng không hát quốc ca ở các trận đấu tại giải, trong bối cảnh những cuộc biểu tình leo thang trong nước.

Quốc ca hiện tại của Iran, “Mehr-e Khavaran”, được thông qua vào năm 1990, do nhạc sĩ Hassan Riahi sáng tác và phần lời thuộc về Sa’ed Bagheri.

Tuyển nữ Iran vẫn tiếp tục thi đấu ở giải bóng đá nữ châu Á (Ảnh: Getty).

Bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đội tuyển nữ Iran vẫn tiếp tục hành trình tại Asian Cup. Sau trận thua 0-3 trước Hàn Quốc, họ sẽ chạm trán đội chủ nhà Australia vào tối 5/3 tại Gold Coast.

Chia sẻ với Channel 10, đội trưởng Australia Sam Kerr cho biết: “Rõ ràng những gì đang diễn ra trên thế giới lúc này là vô cùng khó khăn. Nhưng họ chỉ là những cô gái trẻ, những cầu thủ trẻ. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu như mọi trận khác, dành cho đối thủ sự tôn trọng tối đa và chuẩn bị một cách chuyên nghiệp”.

Vào lúc 18h hôm nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng C gặp Ấn Độ. 4 đội bóng lọt vào bán kết và 2 đội có thành tích tốt nhất ở vòng tứ kết sẽ giành quyền tham dự World Cup nữ 2027.