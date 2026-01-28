VFF lên tiếng về vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được hoãn thi hành án

Quyết định tạm hoãn thi hành án từ phía CAS giúp cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido được phép thi đấu trở lại. Tuy nhiên, quyết định này chỉ tạm thời, CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bóng đá Việt Nam nói chung, VFF nói riêng vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ mập mờ (Ảnh: NST).

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 28/1, một quan chức cao cấp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nói: “Quyết định tạm hoãn thi hành án được CAS đưa ra mới đây với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia mang ý nghĩa nhân đạo. Họ cho phép người lao động vẫn tạm thời được làm việc trong thời gian chờ phán quyết mang tính kết luận”.

“Nhưng thật ra cũng khó có đội bóng nào dám ký hợp đồng dài hạn với những cầu thủ đang trong tình trạng có nguy cơ bị FIFA trừng phạt như thế này. Bởi, về lý, CAS vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc, nguy cơ các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu vẫn còn hiển hiện.

Về "tình", nếu các cầu thủ nhập tịch có liên quan của Malaysia không bị xử lý, sẽ rất bất công với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng của CAS. Tôi xin nhắc lại chi tiết, quyết định tạm hoãn thi hành án của CAS chỉ là quyết định tạm thời, không mang tính kết luận vụ việc”, vị quan chức VFF này cho biết thêm.

Cũng theo quan chức VFF nói trên, bóng đá Việt Nam luôn tuân thủ các quy định, quy chế, luật lệ của FIFA trong suốt thời gian dài vừa qua. Chúng ta đã có những bước tiến rất lớn trên hành trình phát triển nền bóng đá, nên chúng ta có quyền hy vọng những bên sai phạm bị xử lý đến nơi đến chốn, trả lại sự công bằng cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam phát triển có căn cơ, làm việc minh bạch hơn hẳn bóng đá Malaysia thời gian qua (Ảnh: T.H).

Vị quan chức VFF này chia sẻ: “Từ đầu đến cuối, đội tuyển Việt Nam luôn thể hiện tinh thần fair-play, chúng ta không có ý kiến gì xung quanh các quyết định điều tra và những kết luận từ phía FIFA hay AFC”.

“Tôi cho rằng trong thời gian dài vừa qua, bóng đá Việt Nam đã tiến những bước rất tốt, rất vững chắc, thể hiện qua những thành tích tốt của các đội tuyển tại các giải quốc tế. Bóng đá Việt Nam chỉ sẩy chân một lần duy nhất là ở trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 năm ngoái.

Nhưng như đã nói, đấy là trận đấu có quá nhiều tranh cãi, xung quanh tính pháp lý của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Thành ra, bóng đá Việt Nam càng trông chờ vào một phán quyết công bằng từ các cơ quan chức năng. Chúng ta chờ phán quyết cuối cùng từ phía CAS”, vị quan chức VFF nhấn mạnh.

Trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra ngày 31/3. Dự kiến, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trước ngày đó.