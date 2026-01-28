Báo Đông Nam Á bình luận khi FIFA gỡ án phạt với 7 sao nhập tịch Malaysia

Hôm qua, FIFA đã ra thông báo tạm thời gỡ án phạt treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia. Thông báo này được đưa ra sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) cho phép những cầu thủ này tham gia hoạt động bóng đá cho tới khi phán quyết cuối cùng được công bố.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia tạm thời được FIFA gỡ án treo giò (Ảnh: FAM).

Bình luận về động thái của FIFA, tờ CNN Indonesia viết: “7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia cuối cùng cũng có thể tiếp tục sự nghiệp sau khi FIFA tạm thời gỡ án treo giò 12 tháng với họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã êm đẹp với bóng đá Malaysia.

Bởi lẽ, họ vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng của CAS. Quyết định trên được xem là động thái để cứu vãn sự nghiệp của các cầu thủ. Còn thực tế, Malaysia vẫn phải đối diện với những án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng như FIFA trong tương lai, đơn cử như việc bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola bình luận: “Sự trở lại của 7 cầu thủ nhập tịch chắc chắn là một sự khích lệ tinh thần quý giá cho CLB và đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, nhóm cầu thủ này hoàn toàn được phép ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam khi FIFA đồng ý tạm thời gỡ án phạt.

Tuy nhiên, 7 cầu thủ này chỉ được tạm thời trở lại thi đấu. Báo giới Malaysia cũng thừa nhận đây không phải là chiến thắng hoàn toàn. Tình trạng pháp lý của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng như 7 cầu thủ này vẫn phải chờ phiên điều trần cuối cùng với CAS”.

Tờ CNA của Singapore viết: “7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được FIFA tạm thời gỡ án phạt. Họ hoàn toàn đủ điều kiện tham dự trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

Tuy nhiên, FIFA cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức về hoạt động nội bộ của FAM và sẽ thông báo cho chính quyền ở 5 quốc gia (nơi sinh của 7 cầu thủ nhập tịch) về các thủ tục tố tụng hình sự.

Vụ bê bối đã gây ra nhiều chỉ trích ở Malaysia, với người hâm mộ và một số nhà lập pháp kêu gọi có hành động chống lại FAM cũng như các cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm cấp quốc tịch cho các cầu thủ”.

Tờ Straitstimes (Singapore) dẫn lời luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli khẳng định việc FIFA tạm thời gỡ án treo giò với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không đồng nghĩa với việc Malaysia kháng cáo thành công ở CAS.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia được phép tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam (nếu như CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng trước ngày 31/3). (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cũng nhấn mạnh rằng bóng đá Malaysia chưa thể vui khi FIFA và CAS tạm thời gỡ án treo giò với 7 cầu thủ. Đó chỉ là động thái bảo vệ sự nghiệp của các cầu thủ. Thay vào đó, mọi thứ sẽ được quyết định khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tờ Idoojung của Thái Lan khẳng định: “Cơ hội giành vé tham dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam có thể bị ảnh hưởng với phán quyết mới nhất của FIFA và CAS. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik phải thắng Malaysia với cách biệt nhiều hơn 4 bàn ở lượt về mới giành vé dự giải đấu cấp độ châu Á”.