Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau khi FAM từ chức tập thể

"Việc từ chức tập thể này là một bước nghiêm túc, nhưng nó không trả lời những câu hỏi cốt lõi. Công chúng xứng đáng được biết những gì đã thực sự xảy ra và trách nhiệm sẽ được chấp nhận như thế nào cho những quyết định của FAM trong quá khứ.

Công cuộc cải cách đòi hỏi nhiều vấn đề hơn là từ chức đơn thuần, nó đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm của FAM", tài khoản Dito Adityo đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi toàn bộ lãnh đạo FAM tuyên bố từ chức vào ngày 21/8.

Toàn bộ ban lãnh đạo của FAM tuyên bố từ chức dù chỉ mới nhận nhiệm vụ 11 tháng )Ảnh: NST).

Theo tờ News Straits Times, FAM thông báo rằng toàn bộ ban chấp hành của họ đã đồng loạt từ chức ngay lập tức, chỉ sau 11 tháng nhậm chức trong nhiệm kỳ bốn năm của họ.

"Quyết định này, được đưa ra một cách nhất trí và tự nguyện, được mô tả là một bước đi dựa trên nguyên tắc, vì lợi ích trách nhiệm của tổ chức, chứ không phải vì quan điểm cá nhân hay quyền giữ chức vụ", tờ báo Malaysia cho biết.

"FAM nhấn mạnh rằng quyết định này phản ánh niềm tin về việc cống hiến cho bóng đá Malaysia phải được ưu tiên hơn việc nắm giữ chức vụ, đặc biệt khi uy tín và lòng tin của tổ chức đang bị đe dọa.

FAM cho biết các đơn từ chức cũng nhằm mục đích giúp khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác và cộng đồng bóng đá, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định và bền vững đối với sự phát triển lâu dài của môn thể thao này.

Ban chấp hành sắp mãn nhiệm khẳng định sự hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và tất cả các bên liên quan, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với tương lai của bóng đá Malaysia", tờ News Straits Times nhấn mạnh thêm.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận trước vụ việc từ chức tập thể của FAM, khi cho rằng cốt lõi của vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của nước này hiện vẫn chưa được làm rõ và tất cả vẫn đang phải chờ vào phán quyết cuối cùng của Toà án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

"Nếu họ cảm thấy mình làm đúng và vô tội, họ sẽ ở lại và phản đối FIFA tới cùng. Còn khi đã từ chức tập thể càng cho thấy có sai phạm nghiêm trọng trong vụ bê bối này. Hành động này đơn giản là để tránh sự phẫn nộ của công chúng trong thời gian tới khi CAS ra phán quyết cuối cùng", tài khoản Andrean đến từ Philippines nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia rối ren vì vụ cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Tại sao toàn bộ lãnh đạo của FAM đồng loạt từ chức khi FIFA đã hoãn án treo giò và cho 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu trở lại", tài khoản Willianto Kurokawa đến từ Indonesia đặt câu hỏi.

"Phải chăng FAM đã biết sắp tới sẽ có những án phạt nặng nào từ FIFA đưa ra nên đồng loạt từ chức?", tài khoản Ricky Muliadi cũng đến từ Indonesia chung quan điểm.

"Rõ ràng là sai, buộc phải từ chức. Chỉ có những kẻ ngốc vẫn ảo tưởng rằng sau này sẽ thắng trong CAS, mặc dù án phạt treo giò và phạt tiền chỉ là bước đầu, không phải là phán quyết cuối cùng", tài khoản Abdul Hafiz Layali đến từ Malaysia thừa nhận vụ bê bối nhập tịch của bóng đá nước nhà.

"Được rồi. Họ đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu thay vì lợi ích cá nhân. Nhưng bạn nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi án phạt? Kẻ có tội sẽ luôn bị trừng phạt", tài khoản Mohd Ibrahim Azman cũng đến từ Malaysia chua chát bày tỏ.

"Thực sự rất đơn giản. Tất cả họ đều từ chức trước khi CAS ra phán quyết rằng FAM đã thực hiện hành vi gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Đây là cách để né tránh pháp luật và ngăn chặn FAM bị phạt nặng (thậm chí có thể cấm Malaysia khỏi các cuộc thi quốc tế trong nhiều năm)", tài khoản Trần Tiểu Vy đến từ Việt Nam chốt lại.