Báo Đông Nam Á: "7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không dễ thoát án phạt"

Trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra ngày 31/3 tới đây. Hiện tại, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido đã được CAS hoãn thi hành án.

FIFA cũng đã ra quyết định cho phép họ được thi đấu trở lại, cho đến khi có phán quyết mới của CAS.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia được tạm hoãn thi hành án (Ảnh: NST).

Dù vậy, nhiều tờ báo ở Đông Nam Á vẫn chưa dám khẳng định 7 cầu thủ nói trên sẽ thi đấu ở trận Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31/3.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Diễn biến vừa xảy ra với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch người Malaysia là vấn đề rất quan trọng với bóng đá Đông Nam Á. Việc này có thể ảnh hưởng đến định hướng và năng lực chuyên môn của đội tuyển Malaysia trong thời gian tới”.

“Quyết định tạm hoãn thi hành án từ phía CAS đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ này có thể trở lại với các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp. Họ có thể tham gia tất cả các trận đấu như bình thường. Tuy nhiên, đó là tính đến khi CAS có phán quyết cuối cùng. Hiện tại, CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết mang tính kết luận”, Siam Sport viết thêm.

Cùng quan điểm với tờ Siam Sport, trang CNN Indonesia cũng thể hiện sự dè dặt: “Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp nhận hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan”.

“Tuy nhiên, cáo buộc làm hồ sơ nhập tịch giả mạo của FAM, cáo buộc sử dụng giấy tờ nhập tịch giả mạo của các cầu thủ vẫn còn. Lệnh của CAS chỉ là tạm hoãn thi hành án, chứ chưa phải phát quyết cuối cùng.

Chưa có cơ quan nào khẳng định nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thi đấu ở trận gặp đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31/3 hay không? (Ảnh: NST).

Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng đã từ chức tập thể để bảo toàn tính toàn vẹn của tổ chức này. Quyết định từ chức của họ được đưa ra trong bối cảnh FIFA và AFC đang xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành của FAM”, CNN Indonesia viết thêm.

Còn trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á thể hiện quan điểm: “Câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết, các bên vẫn phải chờ đợi. CAS đã cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được chơi bóng trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng”.

“Các cơ quan chức năng đang cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết pháp lý. Tất cả những gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Malaysia có thể làm trong lúc này là chờ đợi”, vẫn là dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Cho đến nay, chưa có ai có thể khẳng định liệu 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido liệu có ra sân trong trận đấu giữa đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

Cũng chưa ai có thể khẳng định CAS có đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc này trước ngày 31/3 hay không?