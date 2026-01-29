HLV futsal Việt Nam chê mặt sân ở Indonesia, sẵn sàng chờ đấu Thái Lan

Ở trận đấu với Lebanon diễn ra chiều 29/1, đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Trận thắng này giúp cho đội bóng của HLV Diego Giustozzi tiến sát đến vòng tứ kết. Nếu đội tuyển futsal Thái Lan có điểm trước Kuwait trong trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 29/1, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức giành quyền đi tiếp.

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam (Ảnh: VFF).

HLV Diego Giustozzi nói: “Đây là trận đấu nhiều thử thách, nhưng các cầu thủ của tôi kiểm soát bóng tốt, chủ động gây sức ép lên phần sân của đối phương. Chúng tôi chỉ gặp trục trặc khi khởi đầu trận đấu, thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định”.

“Dù vậy, khoảng thời gian sau đó, toàn đội đã chơi tốt hơn. Sau hai trận đấu, đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng và giành 6 điểm tuyệt đối. Điều đó khiến tôi hài lòng với các học trò của mình”, HLV Diego Giustozzi nói thêm.

Một trong những vấn đề được HLV Diego Giustozzi nhắc đến, chính là mặt sân ở Nhà thi đấu Jakarta Velodrome (tại Jakarta, Indonesia) không tốt, ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp tại giải châu Á (Ảnh: VFF).

Ông Diego Giustozzi chia sẻ: “Mặt sân không phù hợp với lối chơi của đội tuyển futsal Việt Nam. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi được thi đấu ở Nhà thi đấu khác, trên một mặt sân khác. Tôi cho rằng nơi đó phù hợp hơn để thi đấu futsal”.

“Nhiệm vụ của đội tuyển futsal Việt Nam vào lúc này là chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp với Thái Lan. Chúng tôi sẽ mất cầu thủ Ngọc Linh ở trận đấu với Thái Lan, vì thẻ đỏ ở trận gặp Lebanon vừa diễn ra.

Về tấm thẻ đỏ này, tôi cho rằng đấy chỉ là pha phạm lỗi thông thường của Ngọc Linh, nhưng trọng tài không quan sát rõ pha bóng. Dù sao quyết định cũng đã được đưa ra và đội tuyển futsal Việt Nam phải chấp nhận. Điều tích cực là sau khi mất người, toàn đội đã phòng ngự rất kiên cường”, HLV Diego Giustozzi khẳng định.

Ngày 31/1 tới đây, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan vào lúc 15h, tại Nhà thi đấu Indonesia Arena ở Jakarta.