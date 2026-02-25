Xác định 12 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8 Champions League

Danh sách các đội bóng đã có vé lọt vào vòng 1/8 (tiếp tục cập nhật) Nhóm vào thẳng: Arsenal, Barcelona, Bayern, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting Lisbon, Tottenham Nhóm play-off: Atlético Madrid, Bodo Glimt, Leverkusen, Newcastle

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở lượt trận Champions League đêm qua. Đội bóng tí hon của Na Uy là Bodo Glimt đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đương kim á quân Inter Milan ở lượt về vòng play-off ngay trên sân Giuseppe Meazza.

Bodo Glimt làm nên lịch sử cho bóng đá Na Uy sau khi đánh bại Inter Milan (Ảnh: BBC).

Với kết quả này, Bodo Glimt giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận trước Inter Milan. Như vậy, họ đã trở thành đội bóng đầu tiên của Na Uy giành quyền vào vòng 1/8 Champions League (tính từ khi đổi tên vào năm 1992).

Trong khi đó, bóng đá Anh tiếp tục cho thấy sự thống trị khi Newcastle vượt qua Qarabag với tổng tỷ số 9-3 sau hai lượt trận để lọt vào vòng 1/8. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, có tới 6 CLB xuất hiện ở vòng đấu của 8 đội mạnh nhất.

Điều đó cho thấy sức mạnh vượt trội của bóng đá Anh ở Champions League năm nay. Giải đấu này đang được kỳ vọng sẽ tái hiện lại những trận chung kết toàn Anh như mùa giải 2020/21 (Man City - Chelsea) hay 2018/19 (Liverpool - Tottenham).

Những cặp đấu còn lại không chứng kiến bất ngờ. Leverkusen đã hòa Olympiacos với tỷ số 0-0 để giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 2-0. Atletico Madrid xuất sắc vùi dập Club Brugge với tỷ số 4-1 để thắng với tổng tỷ số 7-4 sau hai lượt trận.

Lần đầu tiên trong lịch sử, có tới 6 CLB Anh góp mặt ở vòng 1/8 Champions League (Ảnh: BBC).

Vào đêm nay, 4 đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng 1/8 Champions League sẽ được xác định. PSG và Real Madrid đều được kỳ vọng đi tiếp sau khi giành chiến thắng trước Monaco và Benfica ở lượt đi.

Trong khi đó, nếu không lật ngược tình hình, Atalanta (thua 0-2 Dortmund ở lượt đi) và Juventus (thua 2-5 Galatasaray) sẽ khiến bóng đá Italy sạch bóng đại diện ở vòng 1/8.

Theo lịch, lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào ngày 27/2. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 7-8/3 còn lượt về là 14-15/3.