Phản ứng của CĐV châu Á khi tuyển futsal Việt Nam đánh bại Lebanon

"Bóng đá Việt Nam tiến bộ quá, mạnh cả sân trong nhà lẫn ngoài trời. Thái Lan cũng phải học hỏi và phát triển bóng đá trẻ", tài khoản Thanaphat Tkn đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển futsal Việt Nam đánh bại tuyển futsal Lebanon với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra chiều 29/1 (giờ Việt Nam).

Tuyển futsal Việt Nam dẫn cách biệt tuyển futsal Lebanon hai bàn ngay trong hiệp 1 (Ảnh: VFF).

Sau chiến thắng ở trận ra quân trước tuyển futsal Kuwait hôm 27/1, đội tuyển futsal Việt Nam tự tin khi đối đầu với tuyển futsal Lebanon ở lượt trận thứ hai khi đội bóng Tây Á cũng thất thủ trước Thái Lan với tỷ số 0-2 ở trận mở màn.

Ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên, đội tuyển futsal Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số. Thịnh Phát xử lý khéo léo trước khi kiến tạo để Đinh Công Viên lao vào dứt điểm cận thành.

Đến phút thứ 5, thủ môn Phạm Văn Tú phất bóng dài cho Ngọc Ánh băng xuống ghi bàn sau 2 pha dứt điểm liên tiếp giúp tuyển futsal Việt Nam dẫn cách biệt 2 bàn.

Cách biệt này giúp tuyển futsal Việt Nam chủ động chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công, nhưng tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Thắng lợi này giúp tuyển futsal Việt Nam gần như chắc suất vào vòng tứ kết nếu tuyển futsal Thái Lan có chiến thắng trước tuyển futsal Kuwait.

Nhiều CĐV châu Á đã ca ngợi màn trình diễn thuyết phục của tuyển futsal Việt Nam ở vòng bảng giải futsal châu Á 2026 khi có hai chiến thắng liên tiếp trước các đội bóng Tây Á.

"Tuyệt vời. Việt Nam đang chứng tỏ họ là ứng viên vô địch của giải đấu", tài khoản Riyadussholihin Lalu đến từ Indonesia bình luận.

"Chúc mừng chiến thắng của các bạn. Futsal Hàn Quốc thì quá tệ, đã thua hai trận liên tiếp", tài khoản Kim Ji Won đến từ Hàn Quốc bày tỏ.

Tuyển futsal Việt Nam sớm giành vé vào vòng tứ kết nếu tuyển futsal Thái Lan đánh bại Kuwait (Ảnh: VFF).

"Chúc mừng Việt Nam. Chỉ có Việt Nam là đội duy nhất có thể đánh bại Indonesia ở SEA Games vừa qua", tài khoản Ali Yafi cũng đến từ Indonesia tuyên bố.

"Chúc mừng Việt Nam sớm lọt vào tứ kết một vòng đấu", tài khoản Muhammad Abu Mohd đến từ Malaysia nhấn mạnh.

"Việt Nam chơi tốt lắm. Hy vọng ở lượt cuối vòng bảng sẽ là trận quyết đấu hấp dẫn giữa Thái Lan và Việt Nam để tranh ngôi nhất bảng", tài khoản Weera Krit đến từ Thái Lan bình luận về lượt cuối giữa hai đội tuyển Đông Nam Á.

"Việt Nam thắng trận này nhưng đá chưa sắc nét lắm. Hy vọng càng vào sâu ở giải đấu các cầu thủ sẽ chơi hay hơn", tài khoản Thanh Duy đến từ Việt Nam chốt lại.