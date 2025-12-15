Vượt qua Thái Lan, Karate Việt Nam khẳng định vị thế tại SEA Games 33

"HCV thứ 25 đến từ Karate. Cờ đỏ sao vàng Việt Nam lại tung bay rực rỡ trên đất người Thái.

Hoàng Thị Mỹ Tâm hạ võ sĩ chủ nhà Thái Lan Maneevan với tỷ số 11-2, giành HCV hạng cân 61 kg nữ", trang Karate Việt Nam thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ khi nhấn mạnh về tấm HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành được trong ngày hôm qua (14/12).

Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCV hạng cân 61kg nữ trong ngày 14/12 (Ảnh: Karate Vietnam).

Như vậy tại SEA Games 33, đội tuyển Karate Việt Nam khép lại hành trình trên đất Thái Lan với việc giành được 6 tấm HCV, 3 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ).

Đây thực sự là thành tích ấn tượng, khi Karate Việt Nam xếp trên cả chủ nhà Thái Lan để dẫn đầu về số HCV giành được ở môn thể thao này (Thái Lan xếp thứ 2 với 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ).

Xét về số huy chương của hai đoàn thì ngang nhau, nhưng sự khác biệt là 4 HCV mà đội tuyển Karate Việt Nam giành được chính là đánh bại đội chủ nhà. Chỉ tính riêng trong ngày 14/12, Karate Việt Nam có một ngày thi đấu thành công khi giành 3 HCV trong 4 trận chung kết, thuộc về các võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thanh Trường và Đinh Thị Hương.

Khuất Hải Nam giành HCV Karate hạng cân 67kg nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoài Mỹ Tâm, trước đó Khuất Hải Nam cũng đánh bại võ sĩ Chanchang của Thái Lan với tỷ số chung cuộc 6-1 và giành HCV hạng cân 67kg nam. Ngoài ra đội tuyển Karate Việt Nam cũng vượt qua Thái Lan để giành 2 tấm HCV gồm kumite đồng đội nữ (Nguyễn Thị Diệu Ly, Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu, Đinh Thị Hương) và kata đồng đội nữ (Hoàng Thị Thu Uyên, Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương).

Nguyễn Thị Diệu Ly, Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu, Đinh Thị Hương góp công lớn với tấm HCV Karate nội dung kumite đồng đội nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Những chiến thắng của đội tuyển Karate Việt Nam không chỉ là sự nỗ lực của các VĐV mà còn cho thấy thế mạnh của thể thao Việt Nam ở môn võ thường xuyên nằm trong nội dung thi đấu của các kỳ SEA Games hay Asiad.

Tính đến nay, SEA Games 33 là kỳ thứ 3 liên tiếp mà Karate Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á - kỷ lục chưa từng có đội tuyển nào ở khu vực Đông Nam Á lập được.

Thành tích của Karate góp phần giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục cạnh tranh vị trí trên bảng tổng sắp huy chương, khi tổng số HCV mà Việt Nam giành được tính đến 14h ngày 15/12 là 35 HCV, kém vị trí thứ 2 của Indonesia 9 tấm HCV.

Quan trọng hơn, thành tích này cũng là nền tảng vững chắc để đội tuyển Karate Việt Nam hướng tới Asiad tại Nhật Bản năm 2026, cái nôi của karate, nơi môn võ này có tới 15 bộ huy chương.