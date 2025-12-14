Đấu thay chị gái chấn thương, nữ võ sĩ mang về HCV karate tại SEA Games 33

Ngày 14/12 khép lại các nội dung thi đấu của môn karate của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 bằng tấm HCV ở nội dung Kumite đồng đội nữ. Trong trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan, 4 võ sĩ Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Thu và Hoàng Thị Mỹ Tâm đã thi đấu bản lĩnh, giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm HCV cuối cùng cho karate Việt Nam.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Diệu Ly, em gái của võ sĩ chủ lực Nguyễn Thị Ngoan, được lựa chọn thay thế chị gái dính chấn thương và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trận đấu quyết định.

Trước đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan, các nữ võ sĩ Việt Nam nhập cuộc chủ động. Ở lượt đấu mở màn, Diệu Ly được ban huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ xuất trận đầu tiên.

Nữ võ sĩ ở lần đầu tham gia SEA Games đã có màn trình diễn nổi bật, đánh chắc tay, kiểm soát thế trận và phản công hiệu quả để giành chiến thắng, đưa Việt Nam dẫn trước 1-0 trước chủ nhà.

Trước lối đánh bản lĩnh của các nữ võ sĩ Việt Nam, đối thủ phải rất vất vả mới giành được những điểm số hiếm hoi trong hai lượt đấu.

Tiếp đà chiến thắng của Diệu Ly, võ sĩ Mỹ Tâm xuất trận trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà. Bỏ lại áp lực phía sau, võ sĩ Việt Nam thi đấu tỉnh táo, làm chủ thế trận và liên tục gia tăng cách biệt điểm số.

Phần thắng nghiêng về Mỹ Tâm, qua đó giúp karate Việt Nam khép lại trận chung kết với tỷ số 2-0 mà không cần đợi đến lượt thi đấu thứ ba.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cô gái karate Việt Nam ôm lấy nhau và ban huấn luyện trong niềm vui chiến thắng. HLV trưởng tuyển Karate Việt Nam, ông Dương Hoàng Long đánh giá các nữ võ sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt ở nội dung mà karate Việt Nam nhiều lần vô địch SEA Games và châu Á, việc bảo vệ thành tích luôn đi kèm áp lực không nhỏ.

Trong niềm vui vỡ òa sau chiến thắng, Diệu Ly không giấu được hạnh phúc. Nữ võ sĩ trẻ liên tục nở nụ cười, vội vàng gọi điện báo tin cho người thầy đã luôn đồng hành cùng mình trên hành trình đến tấm HCV.

Theo HLV Dương Hoàng Long, trước thềm SEA Games 33, võ sĩ chủ lực của karate Việt Nam dính chấn thương và không thể thi đấu. Tuy nhiên, em gái của cô cùng các đồng đội đã thi đấu xuất sắc, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao.

Tấm HCV ở nội dung kumite đồng đội nữ là chiếc HCV thứ 6 của đội tuyển karate Việt Nam tại SEA Games 33. Trước ngày lên đường, ban huấn luyện đặt mục tiêu giành từ 3 đến 4 HCV, nhưng các võ sĩ đã vượt xa kỳ vọng với 6 tấm HCV, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chuyên môn.

Karate Việt Nam trở thành một trong những đội tuyển võ thuật vượt chỉ tiêu thành tích tại Đại hội lần này. Chiến thắng này cũng đã giúp karate Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 nội dung kumite đồng đội nữ tại ba kỳ SEA Games liên tiếp 31, 32 và 33.