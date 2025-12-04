Vừa thi đấu ở SEA Games, cầu thủ U22 Thái Lan đã phải trở lại CLB

HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan, Thawatchai Damrong-Ongtrakul, đã có những chia sẻ sau chiến thắng 6-1 trước Timor-Leste ở lượt trận mở màn bảng A, tại SEA Games 33.

Ông mở đầu: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn các CLB vì sự hợp tác, chấp nhận để cầu thủ lên tuyển phục vụ quốc gia tại SEA Games. Điều đó giúp chúng tôi có được lực lượng mạnh và đạt kết quả tốt. Hiệp một không hề dễ dàng. Chúng tôi từng gặp Timor-Leste ở Indonesia và đó cũng không phải là trận đấu đơn giản".

HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan, Thawatchai Damrong-Ongtrakul,(Ảnh: FAT).

HLV Thawatchai cho biết dù Thái Lan dẫn trước, đối thủ vẫn gây nhiều khó khăn: "Chúng tôi từng thắng họ 4-0 tại Indonesia. Còn hôm nay, Timor-Leste chơi rất quyết liệt và pressing mạnh. Chúng tôi may mắn không thủng lưới nhiều và chỉ ghi được một bàn ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, khi thay đổi nhân sự trên hàng công, đội bóng đã ghi thêm nhiều bàn".

Về định hướng cho chặng đường phía trước, ông nói: "Kế hoạch vẫn giữ nguyên. Tôi đã làm việc với các CLB, một số đội vẫn đang thi đấu trong tuần và vài cầu thủ cần trở lại tập luyện cùng CLB. Cả Kokana và Iklas đều là những cầu thủ chủ chốt của câu lạc bộ. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhưng vẫn có những rủi ro. Khi được chơi thường xuyên hơn, tôi tin rằng ở những trận đấu tiếp theo, bao gồm cả bán kết và chung kết, lối chơi của chúng tôi sẽ tốt hơn và cân bằng hơn".

HLV Thawatchai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xoay tua: "Chúng tôi phải tính toán lực lượng trước trận gặp Singapore. Không thể chủ quan. Dù thắng đậm hôm nay, chúng tôi không thi đấu chỉ để có ba điểm mà còn muốn mang đến trận đấu đẹp mắt cho khán giả, đặc biệt với đội hình trẻ đầy khát khao".

Một vài cầu thủ U22 Thái Lan sẽ trở về CLB sau trận đầu tiên tại SEA Games 33 (Ảnh: FAT).

Ông gửi lời cảm ơn người hâm mộ và lãnh đạo bóng đá Thái Lan: "Sân Rajamangala rất lớn nhưng hôm nay vẫn không hề vắng. Cảm ơn các bạn đã đến cổ vũ. Tôi tin lượng khán giả sẽ còn đông hơn ở các trận tới. Cảm ơn Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, bà Nualphan Lamsam, vì đã đến thăm, động viên đội và thưởng nóng 500.000 baht (khoảng hơn 400 triệu đồng) cho các cầu thủ. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ đó".

Trận đấu tiếp theo của U23 Thái Lan tại SEA Games 33 sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 11/12, gặp U22 Singapore trên sân vận động quốc gia Rajamangala.