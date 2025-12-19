Tranh cãi nảy lửa về phát ngôn chỉ trích HLV Thái Lan khi thua U22 Việt Nam

Trong trận chung kết SEA Games 33, U22 Thái Lan đã thua ngược đáng tiếc với tỷ số 2-3 trước U22 Việt Nam. Trong trận đấu này, “Voi chiến” đã dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, họ đã bị U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bị chỉ trích là kẻ ngốc nghếch (Ảnh: FAT).

Sang hiệp phụ, Thanh Nhàn đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng bằng vàng ở phút 95, giúp U22 Việt Nam chiến thắng và giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games ngay trên đất Thái Lan.

Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chịu sự chỉ trích dữ dội sau khi U22 Thái Lan “đánh rơi vàng”. Trong đó, cựu danh thủ Sarayuth Chaikamdee đã có lời lẽ hết sức cay nghiệt với HLV đội U22 Thái Lan.

Sarayuth Chaikamdee viết trên trang cá nhân: “Cho phép tôi được nói từ góc nhìn của một HLV, cũng như nhiều người khác chưa có được cơ hội đó. Tôi thấy HLV trưởng của U22 Thái Lan là kẻ ngốc nghếch”.

Phát ngôn của Sarayuth Chaikamdee đã khiến làng túc cầu của Thái Lan dậy sóng. Nhiều quan điểm lên tiếng ủng hộ nhưng cũng có không ít ý kiến chỉ trích Sarayuth Chaikamdee vì lợi dụng tình hình để hạ thấp danh dự của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Trong đó, một cựu danh thủ Thái Lan khác là Chukiat Noosarung mỉa mai Sarayuth Chaikamdee: “Cậu đang lộ ra mình là người quá thông minh rồi đấy. Nên nhớ, cậu chưa từng chơi quá 50 trận cho đội tuyển quốc gia. Đừng tỏ ra kiêu ngạo tại đây”. Cựu tiền đạo Teeratep Winothai bình luận: “Đừng xúc phạm nhau như thế!”.

Phát ngôn của Sarayuth Chaikamdee khiến dư luận Thái Lan dậy sóng (Ảnh: FBNV).

Tờ Daily News (Thái Lan) nhấn mạnh: “Sarayuth Chaikamdee đã khơi mào cho cuộc khẩu chiến, với những lời lẽ xúc phạm HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Cựu tiền đạo của Thái Lan đã chịu nhiều lời chỉ trích vì phát ngôn của mình”.

Trước làn sóng dư luận, sáng nay (19/12), Sarayuth Chaikamdee đăng đàn giải thích: “Tôi chỉ là một người hâm mộ bóng đá, không muốn bất cứ đội bóng nào cướp chức vô địch khỏi đất nước chúng ta”.

U22 Thái Lan vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất ở SEA Games với 16 lần vô địch. Tuy nhiên, họ đã không thể lên ngôi ở giải đấu này từ năm 2017.