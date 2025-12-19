CĐV Việt Nam tại Thái Lan hạnh phúc sau tấm HCV bóng đá nam SEA Games

CĐV Việt Nam tưng bừng trên sân Rajamangala

Chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan quá ngoạn mục. Sau trận đấu, nữ CĐV lớn tuổi đến từ Hà Nội, tên Nguyễn Thị Minh Phương, nói với phóng viên Dân trí: “Quá tuyệt vời khi chúng ta vô địch SEA Games trên đất Thái Lan. Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu quá hay”.

“Tôi đến đây 3 ngày rồi. Hôm qua tôi xem đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua Philippines, tôi khóc rất nhiều. Nhưng hôm nay các cầu thủ U22 Việt Nam chiến thắng và tôi được đền bù lại cảm xúc. Tôi cười suốt từ nãy đến giờ.

Các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Rajamangala (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngày 20/12 tôi mới về lại Việt Nam. Mai tôi phải ở đây vui chơi một ngày, ăn mừng ngôi vô địch của U22 Việt Nam cái đã”, cô Nguyễn Thị Minh Phương nói như reo vui.

Cùng xuất hiện trên sân Rajamangala tối qua với cô Nguyễn Thị Minh Phương, còn có chồng của cô. Dù chú di chuyển rất khó khăn, phải chống gậy, nhưng tình yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt mà chú dành cho đội tuyển U22 Việt Nam vẫn không hề suy giảm.

Chú chia sẻ: “Năm nay bóng đá Việt Nam vô địch trên đất Thái đến hai lần (lần đầu diễn ra hồi tháng 1 năm nay, khi đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup 2024). Thật tuyệt vời!”.

Còn chị Nguyễn Thị Phương quê ở Thanh Hóa trải qua một đêm với nhiều cung bậc cảm xúc rất khác nhau, từ tận cùng của nỗi buồn khi chúng ta bị U22 Thái Lan dẫn trước đến hai bàn, cho đến tột đỉnh niềm vui, ở thời điểm đội bóng của HLV Kim Sang Sik ngược dòng đánh bại đối thủ 3-2 trong hiệp phụ.

Một đêm tuyệt vời với người hâm mộ Việt Nam tại Bangkok (Ảnh: Mạnh Quân).

Chị Phượng nói: “Sau hiệp một, tôi chẳng còn tâm trạng gì để xem nữa cả. Đội bị dẫn đến hai bàn, tôi chỉ muốn bỏ ra khỏi sân, mong cho thời gian mau hết”.

“Nhưng rồi đội tuyển U22 Việt Nam gỡ được một bàn, rồi hai bàn. Đội đá quá hay, chứ không hay làm sao có thể gỡ hòa vào lưới U22 Thái Lan”, dù thừa nhận mình không có chuyên môn về bóng đá, nhưng chị Phượng vẫn nhận xét một câu đầy quả quyết như vậy.

U22 Việt Nam có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trên đất Thái Lan. Chị Phượng thốt lên: “Xem đến tận giờ này, tôi mệt quá, nhưng vui quá! Việt Nam vô địch!”.

Sau khi trận đấu kết thúc, sau khi hoàn tất thủ tục nhận huy chương vàng (HCV) từ Ban tổ chức SEA Games 33, toàn đội U22 Việt Nam đã đến chia vui và dành lời cảm ơn đến người hâm mộ, trên khán đài sân Rajamangala.

HLV Kim Sang Sik và các học trò của mình liên tục đặt tay lên tim rồi hướng về các CĐV, như muốn thể hiện tình cảm mà họ dành cho những người yêu bóng đá Việt Nam, những người luôn cháy hết mình vì đội tuyển.