Madam Pang và CĐV Thái Lan nói điều đặc biệt sau kỳ tích của U22 Việt Nam

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

"Chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam với tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33", bà Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) bày tỏ trên mạng xã hội kèm theo video bắt tay chúc mừng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn sau khi U22 Việt Nam đăng quang ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games 33 bằng chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra trên sân Rajamangala tối 18/12.

Lời chúc của nữ tỷ phú người Thái Lan đã nhận được gần 6.000 lượt thích kèm theo hơn 1.000 bình luận của người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng như Việt Nam, khi đa số đều thừa nhận trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa hai nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Trận chung kết cũng đã chứng tỏ bản lĩnh của U22 Việt Nam khi bị U22 Thái Lan dẫn trước với tỷ số 2-0 trong hiệp 1 nhưng vẫn bình tĩnh gỡ hoà 2-2 trong hiệp 2 trước khi có bàn thắng quyết định ở hiệp phụ để giành HCV ngay trên sân nhà của đối thủ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Cảm ơn bà. Phải nói công bằng Thái Lan chơi hiệp 1 rất hay. Nhưng đội bản lĩnh, khéo léo hơn đã giành chiến thắng. Tiếc cho người Thái là chủ nhà, hẹn gặp nhau vào dịp gần nhất", một CĐV Việt Nam bày tỏ sau lời chúc của Madam Pang.

Trên trang bóng đá của Thái Lan, nhiều CĐV của nước này cũng đã lên tiếng chúc mừng chiến tích của U22 Việt Nam sau khi có lần thứ 2 đánh bại "Bầy voi chiến" trong 3 kỳ SEA Games gần nhất (trước đó U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 31).

"Việt Nam đã làm tốt hơn. Xứng đáng giành chiến thắng. Chúc mừng từ Thái Lan", tài khoản Bank Sittiwong bình luận trên trang FA Thailand.

"Chúng ta thua Việt Nam một cách toàn diện. Bóng đá Việt Nam rất mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc. Họ có lối chơi mạnh mẽ, tốc độ nhanh, Họ chơi tốt ở mọi vị trí. Thực tế ở hiệp 1 chúng ta có đẳng cấp tầm thế giới, nhưng hiệp 2 lại tệ nhất thế giới", tài khoản Meaw Thanatsee Chuangdee nhận định.

"Việt Nam lại gieo sầu với bóng đá Thái Lan. Thật buồn khi chúng ta lỡ cơ hội giành HCV ngay trên sân nhà", tài khoản Chanapon Poasai thất vọng chốt lại.

Đáng chú ý, trận thua này nối dài nỗi buồn của bóng đá trẻ Thái Lan ở đấu trường SEA Games. Tại SEA Games 31, họ gục ngã 0-1 trước Việt Nam tại Mỹ Đình. Sang kỳ SEA Games 32, Thái Lan tiếp tục thất bại nặng nề 2-5 trước Indonesia trong trận tranh HCV, để rồi lặp lại nỗi buồn ở kỳ đại hội thứ 33.