Vì sao HLV Kim Sang Sik không được chủ nhà Thái Lan trao HCV SEA Games?

Tối 18/12, U22 Việt Nam đã trải qua trận chung kết SEA Games 33 đáng nhớ trước chủ nhà U22 Thái Lan. Dù bị dẫn trước 0-2 trong hiệp 1 nhưng đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn xuất sắc ngược dòng thắng 3-2 trước đội chủ nhà sau 120 phút nghẹt thở.

Các cầu thủ U22 Việt Nam được trao HCV SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đây là lần thứ ba U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games trong 4 kỳ đại hội gần nhất. Điều đó cho thấy sự thống trị của bóng đá trẻ Việt Nam ở giải đấu này.

Tuy nhiên, đến phần trao huy chương, người hâm mộ đã phát hiện ra chi tiết bất ngờ khi HLV Kim Sang Sik không bước lên bục nhận HCV. Chỉ có 23 cầu thủ Việt Nam nhận phần thưởng này, còn HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện đứng phía dưới, chia vui từ xa.

Hình ảnh này khiến nhiều người thắc mắc bởi trước đó, ở các giải đấu khác trong năm nay như AFF Cup 2024 hay giải U23 Đông Nam Á, HLV người Hàn Quốc đều nhận được huy chương. Ông từng khoe về những chiến tích này trước báo giới Hàn Quốc.

Thực tế, việc HLV Kim Sang Sik không được trao huy chương SEA Games là điều… bình thường. Theo quy định của giải đấu, chỉ có các vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài mới nhận được huy chương, còn HLV không có được sự vinh danh này. Môn bóng đá không phải là ngoại lệ.

HLV Kim Sang Sik ăn mừng cùng các học trò mà không có huy chương (Ảnh: Tiến Tuấn).

HLV Kim Sang Sik khoe hai tấm huy chương vô địch AFF Cup và giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: News1).

Ở các đại hội thể thao tổng hợp như Olympic hay ASIAD (đại hội thể thao châu Á), các HLV cũng không nhận huy chương. Thay vào đó, những nhà huấn luyện được vinh danh bằng hình thức khác như bằng khen, kỷ niệm chương hoặc phần thưởng riêng từ liên đoàn hay ủy ban Olympic quốc gia, thay vì huy chương chính thức.

Dù không nhận được huy chương nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn được “an ủi” khi làm nên kỳ tích chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Theo đó, ông là chiến lược gia duy nhất vô địch AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.