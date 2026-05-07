Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen

"U17 Yemen đã nỗ lực lớn, chỉ là do thể lực của họ không tốt hơn đối thủ. U17 Việt Nam có một chiến thắng rất xứng đáng", tài khoản Leo Kot đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U17 Việt Nam có trận ra quân thuận lợi tại giải U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0 diễn ra vào rạng sáng nay (7/5, giờ Việt Nam).

Các cầu thủ U17 Việt Nam (áo trắng) chơi tự tin trước U17 Yemen trong suốt trận đấu (Ảnh: AFC).

Sau khi giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland có sự tự tin lớn khi đối đầu với U17 Yemen tại giải châu Á diễn ra trên đất Saudi Arabia.

Các cầu thủ U17 Việt Nam chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu, nhưng U17 Yemen với nền tảng thể lực dồi dào cũng như kỹ thuật tốt đã tạo ra thế trận "ăn miếng trả miếng" rất hấp dẫn.

Cả hai đội đã tạo ra không ít cơ hội trong hiệp 1 nhưng lần lượt bỏ lỡ và buộc phải bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở hiệp 2, U17 Việt Nam vẫn duy trì tốt khả năng tấn công bên phần sân đối phương, đặc biệt khai thác tốt những đường chuyền dài để đua thể lực khi các cầu thủ U17 Yemen có dấu hiệu xuống sức.

Lối chơi của thầy trò HLV Roland đã phát huy hiệu quả khi Quang Hưng bứt tốc nhận đường chuyền chuyển hướng của Nguyễn Lực ở phút 77, trước khi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Silan Basheer để mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thua ở những phút cuối khiến các cầu thủ U17 Yemen dù nỗ lực vẫn không thể xoay chuyển tình thế, qua đó chấp nhận để thua sít sao 0-1 trước U17 Việt Nam. Với chiến thắng này, U17 Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng C khi trận đấu giữa U17 UAE và U17 Hàn Quốc đã kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

U17 Việt Nam sáng cửa giành vé dự World Cup U17 sau chiến thắng quan trọng trước U17 Yemen (Ảnh: AFC).

Nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi đánh bại U17 Yemen cũng như cho rằng cục diện bảng C sẽ rất khó lường ở hai trận đấu tiếp theo, nhưng đoàn quân của HLV Roland đã trở nên sáng cửa giành vé dự World Cup nhờ trận thắng quan trọng này.

"Chúc mừng Việt Nam khi là đại diện Đông Nam Á thứ hai giành chiến thắng ở vòng bảng. U17 Việt Nam rất sáng cửa để giành vé dự World Cup U17 nếu tiếp tục giữ vững phong độ", tài khoản Bayu Sagitarius đến từ Indonesia bình luận.

"Thực tế U17 Yemen có thể lực tốt, nhưng U17 Việt Nam chơi rất kiên cường và xứng đáng giành được 3 điểm", tài khoản David Cahyana cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"U17 Indonesia thắng U17 Trung Quốc, U17 Việt Nam thì thắng U17 Yemen, còn U17 Thái Lan chúng ta nhận thất bại thảm hại ở trận ra quân. Một thực tế đáng báo động", tài khoản Tum Roonthajit đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Cứ đá như thế này thì Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup U17 thôi. Chúc mừng các cầu thủ trẻ đã chơi một trận rất cống hiến", tài khoản Geubrina Gaby đến từ Philippines nhận định.

"U17 Hàn Quốc không mạnh như nhiều người nghĩ, khi họ may mắn cầm hoà trước UAE. Rất có thể U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 Hàn Quốc để giành vé sớm một vòng đấu", tài khoản Ahmad Nadim đến từ Malaysia cũng đồng quan điểm.

"Các cầu thủ trẻ của chúng ta kỹ thuật vô cùng điêu luyện. Tư duy chơi bóng cực tốt bởi nếu không sẽ khó mà thắng được U17 Yemen. Tôi khá bất ngờ với kỹ thuật của U17 Yemen.

Họ phòng ngự vô cùng kín kẽ, phản công rất tốt. Không dễ để có điểm trước họ. Rất có thể U17 Hàn Quốc và U17 UAE sẽ vấp ngã trước họ nếu mắc sai lầm. Chúc mừng chiến thắng của U17 Việt Nam. Trận đấu rất tuyệt", tài khoản Hoàng Phước đến từ Việt Nam chốt lại.