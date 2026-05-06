Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu Bayern Munich gặp PSG

Trong trận bán kết lượt đi, Bayern Munich đã chịu thất bại với tỷ số 4-5 trước Paris Saint Germain (PSG) trên sân Parc des Princes. Với kết quả này, “Hùm xám” bắt buộc phải giành chiến thắng trong cuộc tái đấu với nhà đương kim vô địch trên sân nhà Allianz Arena mới hy vọng vào chung kết Champions League.

Siêu máy tính Opta dự đoán Bayern Munich có tới 52,7% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của PSG là 27,2%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 20,1%.

Ở trận lượt đi, hai đội Bayern Munich và PSG đã cống hiến trận đấu rực lửa với 9 bàn thắng được ghi. Đây là trận bán kết Cúp C1/Champions League có nhiều bàn thắng nhất kể từ khi Eintracht Frankfurt đánh bại Rangers 6-3 vào mùa giải 1959-1960.

Nếu tính trong cả hai lượt trận ở giải đấu này, trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất là trận Eintracht gặp Rangers (16 bàn), kết thúc với tổng tỷ số 12-4 nghiêng về đội bóng Đức.

Trong quá khứ, Bayern Munich đã lật ngược thế cờ trong 4/16 lần sau khi thua ở trận lượt đi trong lịch sử Champions League (tính từ mùa giải 1992-1993). Tuy nhiên, nếu tính riêng ở vòng bán kết, “Hùm xám” đã bị loại trong cả 5 lần thất bại ở lượt đi.

Chỉ có một đội bóng từng ghi 5 bàn ở lượt đi vòng knock-out Champions League mà vẫn bị loại. Đó là trường hợp của Man City ở mùa giải 2016-2017. Khi ấy, Man “xanh” đã thắng 5-3 ở trận lượt đi trước Monaco nhưng bị loại vì luật bàn thắng sân khách khi thua 1-3 ở lượt về.

Nhiều khả năng, trận lượt về giữa hai đội sẽ tiếp tục chứng kiến cơn mưa bàn thắng. Hai CLB PSG (43 bàn) và Bayern Munich (42 bàn) là những đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu năm nay. Họ đang hướng tới việc phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League của Barcelona ở mùa giải 1999-2000 với 45 bàn.

PSG không hẳn không có vấn đề ở thời điểm này. Thống kê chỉ ra rằng, đội bóng thành Paris đã để đối phương chạm bóng hơn 50 lần trong vòng cấm địa trong hai trận đấu gần nhất ở Champions League (50 lần ở trận gặp Liverpool, 52 lần ở trận gặp Bayern Munich). Nên nhớ, trong 13 trận đấu trước đó ở Champions League mùa này, đoàn quân của HLV Luis Enrique trung bình chỉ để đối thủ chạm bóng 17 lần trong vòng cấm.

Bayern Munich sẽ khiến hàng thủ PSG gặp khó khăn. Họ đã ghi được 20 bàn thắng trong 5 trận đấu loại trực tiếp tại Champions League mùa giải 2025-2026. Trong khi đó, PSG đã ghi 22 bàn trong 7 trận ở giai đoạn này. Họ sắp phá kỷ lục ghi bàn ở vòng loại trực tiếp Champions League của chính mình ở mùa giải trước (24 bàn).

Cả hai đội bóng đều sở hữu những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt. Bên phía PSG, Khvicha Kvaratskhelia là cầu thủ đáng chú ý nhất. Ngôi sao người Georgia đã tham gia vào 15 bàn thắng của PSG ở Champions League mùa này (10 bàn, 5 kiến tạo). Không có cầu thủ nào trong lịch sử PSG góp dấu giày vào nhiều bàn thắng như vậy trong một mùa giải Champions League.

Tính riêng vòng knock-out, Kvaratskhelia đã ghi tới 7 bàn. Trong lịch sử, chỉ có 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn cầu thủ người Georgia ở giai đoạn này là Cristiano Ronaldo ở mùa 2013-2014 (8 bàn cho Real Madrid), Lionel Messi ở mùa 2011-2012 (8 bàn cho Barcelona) và Karim Benzema ở mùa 2020-2021 (10 bàn cho Real Madrid).

Desire Doue cũng là nhân tố nguy hiểm ở những trận đấu quyết định. Trong sự nghiệp, tiền đạo trẻ này góp dấu giày vào 17 bàn thắng ở Champions League. Trong đó, 13/17 bàn diễn ra ở vòng knock-out (ghi 7 bàn, kiến tạo 6 bàn). Không có cầu thủ nào tham gia vào nhiều hơn 10 bàn thắng ở vòng knock-out Champions League trước khi bước sang tuổi 21.

Tính ra, Doue chỉ mất tới 72 phút để tham gia vào một bàn thắng ở vòng knock-out Champions League. Trong số các cầu thủ thi đấu nhiều hơn 500 phút ở giai đoạn này, chỉ có Raphinha (59 phút) và Ivica Olic (63 phút) xuất sắc hơn thế.

Bên phía Bayern Munich, Harry Kane chắc chắn là gương mặt xứng đáng được nhắc tới. Tiền đạo người Anh đã ghi 13 bàn thắng tại Champions League cho Bayern Munich mùa này, chỉ kém kỷ lục ghi bàn cho “Hùm xám” trong một mùa giải tại cúp châu Âu của Jurgen Klinsmann (UEFA Cup 1995-1996, 15 bàn) và Robert Lewandowski (Champions League 2019-2020, 15 bàn).

Harry Kane cũng đã ghi bàn trong 6 lần ra sân gần nhất tại giải đấu này. Đây là chuỗi trận ghi bàn dài nhất từ ​​trước đến nay của một cầu thủ người Anh tại Cúp C1/Champions League (kể từ năm 1955).

Bayern Munich đang hướng tới lần thứ 12 lọt vào chung kết Cúp C1/Champions League. Chỉ có Real Madrid (18 lần) là lọt vào chung kết nhiều hơn. Nhưng PSG sẽ làm nên lịch sử nếu họ có thể tiến vào chung kết. Họ sẽ trở thành đội bóng Pháp đầu tiên ba lần góp mặt trong trận chung kết Champons League.

Thống kê đối đầu Bayern Munich vs PSG

PSG đã chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Bayern Munich bằng chiến thắng 5-4 ở lượt đi. Tính tổng cộng, trong quá khứ, hai đội gặp nhau 16 trận, Bayern Munich thắng 9, thua 7 trước đội bóng thành Paris.

PSG đã thua nhiều trận sân khách trước Bayern Munich (5 lần) hơn bất kỳ đối thủ nào khác ở Cúp C1/Champions League.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich không có sự phục vụ của Cassiano Kiala, David Santos, Serge Gnabry, Wisdom Mike vì chấn thương.

PSG cũng vắng Quentin Ndjantou, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Diaz, Harry Kane.

PSG: Matvey Safonov, Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số Bayern Munich 4-2 PSG