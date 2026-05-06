U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen, khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á

U17 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen 1-0 vào rạng sáng 7/5. Bàn thắng duy nhất của Quang Hưng ở phút 77 giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành trọn 3 điểm quan trọng.

Ngay từ những phút đầu tiên, U17 Việt Nam thể hiện rõ ý đồ kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình tấn công. Lối chơi phối hợp ngắn, mạch lạc giúp U17 Việt Nam liên tục tạo ra sức ép lên khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng đã khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc. Các pha xuống biên của Sỹ Bách hay những cú dứt điểm của Đại Nhân đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

U17 Việt Nam sử dụng lối chơi tấn công và kiểm soát bóng nhỉnh hơn U17 Yemen (Ảnh: AFC).

Về phía U17 Yemen, dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng họ vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái. Một số cá nhân sở hữu kỹ thuật tốt cùng nền tảng thể lực sung mãn đã tạo ra những pha phản công đáng chú ý, buộc hàng thủ U17 Việt Nam phải cảnh giác.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U17 Việt Nam tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, các học trò của HLV Roland đã gặp không ít khó khăn trước lối chơi không ngại va chạm, thậm chí có phần thô bạo của đối phương. Những pha vào bóng quyết liệt từ U17 Yemen đã khiến trận đấu bị chia cắt, ảnh hưởng đến nhịp triển khai tấn công của U17 Việt Nam.

Dù vậy, các cơ hội vẫn liên tiếp được tạo ra. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất là pha bóng ở phút 60 khi hàng thủ U17 Yemen phải phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm cận thành của Quý Vương, trước khi bóng dội cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, bước ngoặt cuối cùng cũng đến ở phút 77. Từ một pha chuyển hướng tấn công, Nguyễn Lực đã có đường mở bóng sang cánh phải chuẩn xác cho Quang Hưng. Cầu thủ vừa được tung vào sân đã có pha xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn U17 Yemen, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Quang Hưng ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: AFC).

Bàn thắng giúp U17 Việt Nam giải tỏa áp lực và duy trì thế trận kiểm soát trong phần còn lại. U17 Yemen dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không tạo được khác biệt trước hàng thủ chơi tập trung. Thủ thành Xuân Hòa gần như không phải làm việc nhiều.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu, nơi U17 Việt Nam là đội chơi chủ động, kiểm soát tốt thế trận và xứng đáng giành trọn 3 điểm sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Với kết quả hòa 1-1 giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE, U17 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 10/5, U17 Việt Nam sẽ thi đấu với U17 Hàn Quốc.