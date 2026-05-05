Thắng bất ngờ U17 Trung Quốc, U17 Indonesia tiến gần tới vé dự World Cup

U17 Indonesia bước vào giải U17 châu Á sau khi trải qua thất vọng cùng cực vì bị loại ngay từ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á. Trong đó, đoàn quân HLV Kurniawan Dwi Yulianto bị chỉ trích vì lối chơi phòng ngự tiêu cực trong trận gặp U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, chính lối chơi "đổ bê tông" này đã giúp U17 Indonesia tạo nên bất ngờ trước U17 Trung Quốc. Trong suốt trận đấu này, Garuda (biệt danh bóng đá Indonesia) chủ động chơi phòng ngự với số đông trước U17 Trung Quốc.

U17 Indonesia sử dụng lối chơi "đổ bê tông" trước U17 Trung Quốc trong suốt trận đấu (Ảnh: AFC).

U17 Indonesia lép vế hoàn toàn trước đối thủ ở mọi chỉ số. Họ chỉ kiểm soát 39% thời lượng trận đấu, tung ra 4 cú dứt điểm, hưởng 2 quả phạt góc. Trong khi đó, U17 Trung Quốc cầm bóng 61%, dứt điểm 19 lần, hưởng 12 phạt góc.

Dù vậy, trước hàng thủ dày đặc của U17 Indonesia, U17 Trung Quốc lại thi đấu bế tắc và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

Bất ngờ nổ ra ở phút 86 khi hàng thủ U17 Trung Quốc thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Keanu Senjaya băng xuống đối mặt với thủ môn. Tiền đạo của U17 Indonesia đã không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này để ghi bàn duy nhất trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia khi đánh bại U17 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Cũng ở bảng B, U17 Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước U17 Qatar.

U17 Indonesia và U17 Nhật Bản đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu với cùng 3 điểm. Trong khi đó, U17 Qatar và U17 Trung Quốc chưa có được điểm nào. U17 Indonesia đang tiến gần tới tấm vé tham dự World Cup. Họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nếu đánh bại U17 Qatar ở lượt trận thứ hai (23h30 ngày 9/5).

Theo quy định của AFC, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết và đồng thời giành vé dự World Cup.

Bảng xếp hạng bảng B giải U17 châu Á (Ảnh: FS).

U17 Indonesia vừa trải qua giải U17 Đông Nam Á vô cùng thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Họ không thể hiện được nhiều trong trận đấu gặp U17 Malaysia và U17 Việt Nam. Thậm chí, họ còn không ghi nổi bàn nào trong các trận đấu này.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto bị chỉ trích khá nhiều vì sự thận trọng thái quá. Thậm chí, U17 Indonesia còn không dám dồn lên tấn công trong trận đấu với U17 Việt Nam dù ở tình thế buộc phải thắng.

Trong khi đó, U17 Trung Quốc được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ khi toàn thắng cả 5 trận đấu ở vòng loại, ghi 40 bàn và không thủng lưới bàn nào. Trong trận đấu giao hữu gần đây, U17 Trung Quốc đã thắng U17 Indonesia với tỷ số 3-2 hồi tháng 2 năm nay.

Ngoài U17 Indoensia và U17 Trung Quốc, bảng B còn có sự xuất hiện của U17 Nhật Bản và U17 Qatar. Do đó, từng trận đấu ở bảng này đều có ý nghĩa quyết định tấm vé dự World Cup (dành cho hai đội đầu bảng).