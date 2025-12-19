Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà thua ngược, U22 Việt Nam vô địch

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Trong trận chung kết SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala vào tối 18/12, U22 Thái Lan đã nhập cuộc rất tốt khi vượt lên dẫn 2-0 trước U22 Việt Nam trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã “lột xác” hoàn toàn. Đội bóng đã ghi hai bàn thắng do công của Đình Bắc và Lý Đức để san bằng tỷ số 2-2.

U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan để lên ngôi vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sang hiệp phụ, Thanh Nhàn đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng với tỷ số 3-2. U22 Việt Nam lên ngôi đầy ngoạn mục trên đất Thái Lan. Chức vô địch SEA Games đánh dấu kỷ nguyên thống trị của bóng đá Việt Nam ở cấp độ trẻ Đông Nam Á. Trong năm 2025, chúng ta đã thâu tóm cả hai danh hiệu vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games.

Bình luận về thất bại của U22 Thái Lan, tờ Siam Sport có bài viết: “U22 Thái Lan chịu nỗi đau quá lớn khi thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam. “Voi chiến” lần thứ ba liên tiếp chấp nhận giành Huy chương bạc ở SEA Games”.

Ngoài phần tường thuật trận đấu, tờ Siam Sport đưa ra phân tích của phóng viên Buranit Rattanawichien về thất bại của đội nhà: “Sau khi U22 Thái Lan dẫn trước 2-0, tôi tự nhủ rằng tại sao trận chung kết lại dễ dàng với chúng tôi đến vậy? U22 Việt Nam gần như không tạo ra sức ép nào.

Tuy nhiên, tôi đã nhầm. Mọi thứ thay đổi chóng mặt ở hiệp 2. Bước ngoặt chính là tình huống U22 Thái Lan chịu quả phạt đền tệ hại ở ngay đầu hiệp đấu. Khi có bàn thắng, tâm lý của U22 Việt Nam đã thay đổi chóng mặt. Và cứ như thế, U22 Thái Lan “tắt điện” trước tinh thần lên rất cao của đối thủ.

U22 Thái Lan sa sút khó tin. Đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thậm chí có thể thất bại ngay trong 90 phút. Việc trận đấu kéo dài sang hiệp phụ giống như kéo dài thêm thảm họa cho U22 Thái Lan.

Dù sao, SEA Games chỉ là giải đấu cấp độ khu vực Đông Nam Á. U22 Thái Lan cần phải vượt qua cú sốc này để hướng tới giải châu Á vào tháng 1/2026”.

Báo Thái Lan thừa nhận U22 Việt Nam có tinh thần lên rất cao sau khi Đình Bắc rút ngắn tỷ số xuống 1-2 (Ảnh: Anh Khoa).

Tờ Khaosod có bài viết: “U22 Thái Lan dẫn trước nhưng cuối cùng lại thất bại trước U22 Việt Nam, bỏ lỡ cơ hội vàng vô địch SEA Games”. Tác giả thừa nhận thực tế đáng buồn: “U22 Thái Lan đã trải qua 4 kỳ SEA Games liên tiếp không thể giành chức vô địch.

Đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đứng trước cơ hội bằng vàng để lên ngôi trên sân nhà khi dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Thế nhưng, sau bàn gỡ của Đình Bắc ở đầu hiệp 2, U22 Việt Nam càng thi đấu tự tin hơn. Họ đã khiến U22 Thái Lan lâm vào thế bị động thực sự.

U22 Thái Lan thoát thua trong 90 phút nhưng sang hiệp phụ, đội bóng đã để Thanh Nhàn ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Dù nỗ lực rất lớn trong thời gian còn lại nhưng U22 Thái Lan không thể nào cứu vãn được thất bại. Họ đã để U22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games ngay trên sân Rajamangala”.

Tờ Matichon đã dùng từ “Giấc mơ tan vỡ” để nói về thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games”. Tờ báo này đưa ra thống kê đáng buồn: “Đây là lần đầu tiên trong 50 năm, Thái Lan không giành HCV bóng đá nam SEA Games khi đăng cai trên sân nhà. Trước đó, trong 4 lần tổ chức SEA Games (1975, 1985, 1995 và 2007), Thái Lan đều giành chức vô địch”.