Chơi thiếu người, U17 Thái Lan hứng chịu trận thua tai hại

U17 Thái Lan bước vào trận đấu với U17 Tajikistan với quyết tâm lớn giành chiến thắng. Ở bảng đấu với sự xuất hiện của U17 Saudi Arabia và U17 Myanmar, U17 Thái Lan hiểu rằng chiến thắng trước U17 Tajikistan sẽ giúp họ mở toang cánh cửa tham dự World Cup.

Tấm thẻ đỏ của Soboonma khiến U17 Thái Lan chịu thất bại trước U17 Tajikistan (Ảnh: Siam Sport).

Thế nhưng, “Voi chiến” lại chịu đòn giáng mạnh vào tham vọng. Sau 90 phút ở sân King Abdullah Sports City, U17 Thái Lan đã chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U17 Tajikistan. Trận thua này khiến cho đoàn quân HLV Marco Gockel gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh giành vé dự World Cup (nằm ở hai vị trí đầu bảng). Họ buộc phải thắng U17 Saudi Arabia và U17 Myanmar trong hai trận đấu tiếp theo.

Bước vào trận đấu này, U17 Tajikistan khởi đầu đầy hứng khởi. Họ đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 1. Sau đường chuyền từ cánh trái của Mukhammadzhon Mirakhmadov, hậu vệ Phetcharayut Soboonma của U17 Thái Lan đã lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Sau bàn thắng sớm, đội bóng Trung Á thi đấu đầy hưng phấn. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Thái Lan gặp vấn đề tâm lý. Azizjon Shodiev, Parviz Sanginov đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm cho U17 Tajikistan ở những phút sau đó nhưng không thành công.

Sang hiệp 2, U17 Tajikistan tiếp tục gây sức ép. Tuy nhiên, U17 Thái Lan vẫn có cơ hội gỡ hòa khi Poramet La-Ongdee đánh đầu đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành đối phương ở phút 57.

U17 Thái Lan có nguy cơ bị loại sớm ở giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

Dù vậy, nỗ lực của U17 Thái Lan đã đổ sông đổ bể khi Soboonma bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 60.

Trong thế 10 người, U17 Thái Lan thực sự gặp khó trước U17 Tajikistan. Tới phút 90+7, Parviz Sanginov đã dễ dàng đưa bóng vào lưới U17 Thái Lan sau pha dứt điểm ở cự ly gần từ đường chuyền của Mustafo Hasanbekov. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho U17 Tajikistan.

Ở lượt trận thứ hai, U17 Thái Lan sẽ đối đầu với đội chủ nhà U17 Saudi Arabia vào lúc 0h ngày 10/5. Nếu tiếp tục thất bại, “Voi chiến” có nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng.