HLV Thái Lan nói thẳng lý do khiến đội nhà thua ngược U22 Việt Nam

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Trong trận chung kết SEA Games 33 diễn ra vào tối 18/12 trên sân Rajamangala, U22 Thái Lan để thua ngược U22 Việt Nam với tỷ số 2-3 sau 120 phút thi đấu. Kết quả này khiến cho “Voi chiến” lỡ cơ hội giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games ngay trên sân nhà.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận sai sót khiến U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

Ở trận đấu này, U22 Thái Lan đã có khởi đầu như mơ khi dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratri. Tuy nhiên, sau đó, U22 Thái Lan lại để U22 Việt Nam ghi liền 3 bàn, qua đó thua ngược đầy tiếc nuối.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U22 Thái Lan, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho biết: “Tôi xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi các nhà quản lý. Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch nhưng không thể hoàn thành. Tôi cũng xin cảm ơn các CLB đã tạo điều kiện để các cầu thủ lên phục vụ đội tuyển quốc gia”.

Nhà cầm quân người Thái Lan thừa nhận sai sót về chiến thuật và khẳng định ông sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại: “Không có lý do gì khác. Khi đội bóng thất bại, người phải chịu trách nhiệm là tôi. Đó là vấn đề chiến thuật và tôi buộc phải chấp nhận rằng hôm nay, chúng tôi không thể chạm tới mục tiêu vô địch SEA Games ngay trên sân nhà”.

Theo HLV Thawatchai, bước ngoặt của trận đấu đến từ những tổn thất về nhân sự và thể lực: “Đó là vấn đề về thời điểm. Chúng tôi mất Chanaphat ngay trong hiệp 1, sang hiệp 2 lại thủng lưới sớm. Toàn đội đã cố gắng hết sức, nỗ lực cầm cự, nhưng có quá nhiều yếu tố bất lợi”.

HLV U22 Thái Lan thừa nhận sai sót chiến thuật cộng thêm việc thể lực của các cầu thủ không đảm bảo khiến cho đội nhà thua ngược U22 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Thawatchai cho biết quyền quyết định thuộc về Liên đoàn bóng đá Thái Lan: “Điều đó phụ thuộc vào Liên đoàn. Nếu tôi không thể giúp U22 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games và không đạt mục tiêu đề ra, thì Liên đoàn sẽ là bên quyết định tương lai của tôi. Hợp đồng của tôi chỉ còn đến sau giải U23 châu Á 2026 vào tháng 1, sau đó thì tôi cũng chưa rõ”.

Ông một lần nữa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và lãnh đạo bóng đá Thái Lan: “Tôi cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì không thể hoàn thành mục tiêu, cũng như xin lỗi các nhà quản lý. Mục tiêu duy nhất của tất cả chúng tôi là chức vô địch”.

HLV Thawatchai cũng đề cập đến vấn đề thể lực khi U22 Thái Lan phải thi đấu với mật độ dày: “Chúng tôi đã cố gắng xoay tua đội hình tối đa để các cầu thủ có thể trạng tốt nhất trước trận chung kết. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ là rất đáng khen, họ đã chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, thể lực bị bào mòn rất nhiều vì phải thi đấu liên tục cho CLB rồi lại lên tuyển. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam có nền tảng thể lực tốt hơn”.

Ngoài ra, ông cho biết lực lượng U22 Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn ở giải U23 châu Á sắp tới: “Ở giải U23 châu Á, nhiều trụ cột sẽ không thể góp mặt vì bận thi đấu cho CLB. Những cầu thủ được triệu tập phần lớn sẽ đến từ các đội U21 của giải quốc nội. Một số trụ cột sẽ phải trở lại phục vụ CLB”.