Vì sao FIFA không xử lý kết quả trận đấu Malaysia và tuyển Việt Nam?

Hôm qua (26/9), Ủy ban Kỷ luật FIFA thông báo đội tuyển Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ không hợp lệ bao gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Gabriel Filipe, Rodrigo Holgado và Jon Irazabal trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6, thuộc lượt trận thứ ba vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Các cầu thủ này bị buộc tội giả mạo và làm sai lệch giấy tờ trong quá trình đệ trình FIFA cấp phép thi đấu.

Với hành vi sử dụng trái phép số lượng lớn cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng). Ngoài ra, mỗi cầu thủ trong số 7 người vi phạm cũng phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng). Không chỉ bị phạt tiền, các cầu thủ này còn phải đối mặt với lệnh cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn cầu trong thời hạn 12 tháng.

Hector Hevel (phải) thi đấu trong trận Malaysia gặp Việt Nam diễn ra vào ngày 10/6 (Ảnh: Getty).

Theo thông lệ, các đội bóng sử dụng trái phép cầu thủ thường sẽ bị hủy kết quả các trận đấu đó và xử thua 0-3. Tuy nhiên, FIFA đã không đề cập đến việc xử lý kết quả trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam (Malaysia đã thắng 4-0).

Nguyên nhân của việc FIFA "im lặng" với kết quả trận đấu Malaysia thắng Việt Nam bởi trận đấu nói trên nằm trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, giải đấu thuộc sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo thông tin từ AFC, sau khi có kết luận chính thức từ FIFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ căn cứ vào đó để tiến hành xử lý kết quả trận đấu mà tuyển Malaysia vi phạm, cũng như có thể áp dụng thêm hình phạt bổ sung.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã lên tiếng khẳng định họ tuân thủ đúng quy trình trong việc nhập tịch và đệ trình FIFA cấp phép thi đấu cho 7 cầu thủ nói trên. FAM có 10 ngày khiếu nại kể từ khi FIFA thông báo, vấn đề xem xét khiếu nại sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án Bóng đá FIFA.

Nếu không thể đảo ngược quyết định của FIFA, vị thế của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ đảo chiều nhanh chóng, từ thế thuận lợi trở thành vô cùng khó khăn. Vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại bảng F thuộc vòng loại thứ ba được xem là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Malaysia và Việt Nam khi các đội bóng Nepal hay Lào chưa đủ sức cạnh tranh.

Trước khi bị FIFA thông báo sai phạm, tuyển Malaysia đang đứng đầu bảng F với 6 điểm, hơn đội nhì bảng Việt Nam 3 điểm và hiệu số đối đầu là +4. Nếu Malaysia bị xử thua thì tuyển Việt Nam sẽ lên đầu bảng với 6 điểm và có hiệu số đối đầu là +3, Malaysia chỉ còn 3 điểm và xuống nhì bảng.

Khi đó, Malaysia sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Peter Cklamovski sẽ phải thắng với cách biệt trên 3 bàn tại Mỹ Đình vào tháng 3/2026 mới có hy vọng giành ngôi đầu bảng của Việt Nam. Đó là nhiệm vụ khá khó khăn trong khi tuyển Malaysia sẽ phải chịu tổn thất lớn về nhân sự, bởi 7 cầu thủ nhập tịch nêu trên đều sẽ không thể thi đấu.