“AFC đã có sẵn án phạt với Malaysia trước tuyển Việt Nam”

Đêm nay, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sẽ ra phán quyết cuối cùng với Malaysia trong vụ kháng cáo liên quan việc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Chuyên gia Zakaria Rahim tin rằng AFC đã có sẵn án phạt với Malaysia (Ảnh: NST).

Sau khi phán quyết của CAS được đưa ra, AFC sẽ công bố án phạt với Malaysia. Trong trường hợp phán quyết của CAS bất lợi, nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ chịu án phạt nặng nề từ cơ quan quản lý bóng đá châu Á.

Cách đây không lâu, FIFA đã xử thua Malaysia trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Vì vậy, AFC được cho là có thể áp dụng hình thức kỷ luật tương tự đối với Malaysia trong các trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Theo chuyên gia Zakaria Rahim, AFC đã nắm rõ toàn bộ diễn biến liên quan đến vụ làm giả hồ sơ và có thể chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố quyết định sau khi CAS ra phán quyết.

Ông cho biết: “AFC có thể đã có quyết định của riêng mình, chỉ chờ công bố sau khi CAS đưa ra kết luận. Nếu CAS giảm án, điều đó vẫn đồng nghĩa là có vi phạm liên quan đến làm giả tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch.

Thực tế, điều khiến chúng ta lo lắng nhất không phải là phán quyết của CAS, mà là các động thái tiếp theo từ FIFA và AFC. AFC nhiều khả năng sẽ đi theo quan điểm của FIFA. Nếu Nepal và đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia, Harimau Malaya (biệt danh của Malaysia) sẽ mất 6 điểm”.

Theo ông Zakaria, kịch bản đó sẽ khép lại hy vọng dự Asian Cup 2027 của Malaysia, ngay cả trước khi tái đấu đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3. Thậm chí, ông còn cho rằng không loại trừ khả năng FIFA có thể đình chỉ FAM.

Ông nói thêm: “Nếu FAM bị đình chỉ, toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, nếu không bị treo tư cách thành viên, chúng ta phải xem đó là điều may mắn. Chính vì vậy, phản ứng tiếp theo từ FIFA và AFC mới là điều đáng lo ngại”.

Bóng đá Malaysia rất khó lật ngược thế cờ (Ảnh: Getty).

Trước đó, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John, nhận định FIFA có thể sẽ không đình chỉ FAM, sau khi cơ quan này thực hiện các biện pháp cải tổ, bao gồm việc toàn bộ Ủy ban Điều hành từ chức.

Dù vậy, theo Zakaria Rahim, bất kể kết quả từ CAS ra sao, bóng đá Malaysia hiện đã rơi vào tình trạng “thâm hụt niềm tin” trong cộng đồng bóng đá khu vực và quốc tế.

Vị chuyên gia này nói: “Dù CAS đưa ra quyết định thế nào, sự thiếu hụt niềm tin vẫn tồn tại và sẽ còn đọng lại trong suy nghĩ của nhiều người tương tự trường hợp của Timor Leste. Họ từng bị kỷ luật vì làm giả hồ sơ cầu thủ và cho đến nay vẫn bị nhắc lại như một tiền lệ.

Trường hợp của Malaysia cũng có thể trở thành tiền lệ trong tương lai. Khi FIFA xử lý những vụ việc tương tự, họ sẽ tham chiếu các vụ án trước đó như Malaysia hay Timor Leste”.