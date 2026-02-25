Báo Indonesia tố bóng đá Malaysia từng cầu cứu AFC vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Tờ Bola Sport của Indoensia trong ngày 24/2 thông tin: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã lách luật nhập tịch. Họ cố tình kéo dài vụ việc, việc FAM thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra cũng vì mục đích đó”.

“Phía bóng đá Malaysia cũng yêu cầu sự hỗ trợ từ phía AFC, giúp cải cách FAM. Mặc dù vậy, cho đến nay, thủ phạm trong việc làm giả giấy tờ cho các cầu thủ có liên quan vẫn chưa được xác định”, Bola Sport viết thêm.

Nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia đang chờ phán quyết từ CAS (Ảnh: NST).

Chưa rõ AFC phản ứng như thế nào khi nhận được lời cầu cứu từ phía bóng đá Malaysia? Chỉ biết rằng Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor John (người Malaysia) đã có một số phát ngôn gây tranh cãi trong ít ngày qua.

Đầu tiên, ngay sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ra lệnh tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel hồi đầu năm nay, TTK AFC Seri Windsor John nói rằng cơ hội thắng kiện của FAM tại CAS là 50/50.

Phát biểu này của vị TTK AFC bị truyền thông Đông Nam Á chỉ trích. Tờ Bola Sport của Indonesia bình luận: “Phát biểu của TTK AFC Seri Windsor John về cơ hội thắng kiện của FAM là 50/50 là một sai sót. Sau bình luận đó, bản thân ông Windsor John buộc phải đưa ra lời giải thích”.

“Chính những lời nói của vị TTK AFC trước đó càng khiến cho sự việc thêm rối ren, khiến cho các cuộc tranh luận trở nên phức tạp. Khi đó, ông Seri Windsor John công khai bênh vực 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo”, tờ Bola Sport viết thêm.

Dư luận ở Đông Nam Á đang đứng về phía sự thật trong vụ, chờ phán quyết công bằng từ phía CAS (Ảnh: NST).

Ngay chính tờ một tờ báo của Malaysia là Harian Metro cũng không ủng hộ phát biểu của TTK AFC Seri Windsor John. Harian Metro thể hiện quan điểm: “Với vị trí của mình, AFC nên chịu trách nhiệm truy tìm những kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch nhập tịch bất hợp pháp của FAM”.

Sau khi có phản ứng mạnh mẽ của báo chí trong khu vực, TTK AFC Seri Windsor John phải đính chính: “Theo những gì chúng tôi được biết, FAM chỉ yêu cầu giảm án cho các cầu thủ. FAM không yêu cầu xóa bỏ toàn bộ các cáo buộc nhằm vào họ”.

Ngoài việc thông tin FAM từng cầu cứu AFC, tờ Bola Sport trong số báo ra ngày 24/2 còn chỉ ra một loạt “động tác giả” của FAM, sau khi nổ ra vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo.

Bola Sport phân tích: “Các ủy viên Ban chấp hành (BCH) FAM đã từ chức, nhưng khả năng họ quay trở lại cũng rất cao. Các ủy viên BCH nói trên chỉ cần đăng ký tham dự Đại hội bất thường do FAM tổ chức là có thể quay lại vị trí cũ”.

Vào lúc này, bóng đá Malaysia đang nín thở chờ phán quyết của CAS. Dự kiến, phán quyết này sẽ được công bố vào sáng 27/2 (theo giờ Việt Nam). Hiện tại, CAS đang tiến hành phiên điều trần với nhóm 7 cầu thủ có liên quan.