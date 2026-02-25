Tuyển Malaysia sắp nhận phán quyết, HLV trưởng tuyên bố bất ngờ

Vào 4h sáng 27/2 (theo giờ Việt Nam), Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sẽ công bố phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Malaysia ở vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Theo đánh giá của giới chuyên gia, khả năng thành công của Malaysia là không cao.

HLV Peter Cklamovski lạc quan nghĩ tới tương lai dài hạn cùng bóng đá Malaysia (Ảnh: NST).

Tuy nhiên, HLV Peter Cklamovski khẳng định ông không chỉ nghĩ đến một trận đấu hay một chiến dịch ngắn hạn, mà đang hướng tới mục tiêu lâu dài, đó là để lại nền tảng vững chắc hơn cho bóng đá Malaysia.

Chiến lược gia người Australia chia sẻ: “Ở đây có một bức tranh lớn hơn. Tôi phải giải quyết hiện tại, nhưng đồng thời cũng phải làm điều đúng đắn cho đội tuyển quốc gia và lên kế hoạch cho tương lai.

Một số cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để cạnh tranh suất đá chính, trong khi các cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng phải nâng cao trình độ. Đó là cách chúng ta cùng nhau phát triển.

Ai cũng là đội trưởng, ai cũng là thủ lĩnh trong kế hoạch tái thiết bóng đá Malaysia. Không thể chỉ phụ thuộc vào một người. Tinh thần đó tạo ra tính cạnh tranh, thúc đẩy tập thể và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp”.

HLV Peter Cklamovski vẫn giữ thái độ lạc quan, bất chấp việc bóng đá Malaysia có thể chịu đòn trừng phạt nặng nề: “Tôi sống trong miền đất của hy vọng. Nếu họ trở lại, họ sẽ tiếp tục là một phần của đội và đóng góp vào quá trình xây dựng đội tuyển hướng tới năm 2026.

Tâm thế của chúng tôi là giành vé dự Asian Cup và giành chức vô địch giải đấu đó. Chính mục tiêu đó thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày”.

Malaysia có nguy cơ đối diện với đòn trừng phạt nặng nề từ AFC (Ảnh: VFF).

HLV người Australia cho biết ông áp dụng quy trình tuyển chọn có hệ thống và dựa trên dữ liệu cụ thể.

“Tôi theo dõi phong độ, thu thập dữ liệu và tạo ra sự cạnh tranh trong đội bóng. Các cầu thủ hiểu rằng họ phải chiến đấu cho vị trí của mình và điều đó thúc đẩy màn trình diễn. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Mục tiêu của tôi là khi rời đi, bóng đá Malaysia sẽ ở một vị thế tốt hơn so với lúc tôi đến”.

Trong trường hợp bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia sẽ ngay lập tức mất vé tham dự cúp châu Á. Thay vào đó, tấm vé này sẽ được trao vào tay đội tuyển Việt Nam.