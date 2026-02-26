Báo Indonesia nói về cơ hội của tuyển Việt Nam với Malaysia không nhập tịch

Dù Tòa án trọng tài thể thao (CAS) và FIFA đã tạm thời xóa bỏ lệnh cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Tuy nhiên, theo báo giới nước này, khả năng “Bầy hổ” sử dụng những cầu thủ này trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam là rất thấp.

Tờ Super Ball cho rằng tuyển Việt Nam chưa chắc thắng đậm tuyển Malaysia "không nhập tịch" (Ảnh: VFF).

Thậm chí, AFC từng lên tiếng cảnh báo rằng Malaysia đối diện với nguy cơ chịu án phạt bổ sung nếu vẫn cố tình sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, tờ Super Ball cho rằng ngay cả khi Malaysia không sử dụng cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam cũng khó lòng đánh bại đội bóng này với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Đó là kịch bản giúp “Những chiến binh sao vàng” giành vé tham dự Asian Cup.

Tờ báo của Indonesia bình luận: “Chúng ta đều hiểu rằng đội tuyển Malaysia không thể mạo hiểm sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Trong trường hợp “Bầy hổ” vẫn nhất quyết tung ra sân đội hình đó, cơ hội để tuyển Việt Nam thắng với cách biệt 4 bàn trở lên gần như không thể.

Thậm chí, ngay cả khi Malaysia không dùng những cầu thủ nhập tịch này, đội tuyển Việt Nam cũng không dễ dàng đánh bại đối thủ với cách biệt 4 bàn trở lên. “Những chiến binh sao vàng” sẽ chịu áp lực rất lớn nếu bước vào trận đấu với gánh nặng là trận thua 0-4 ở lượt đi. Có lẽ, họ nên cố gắng giành kết quả hợp lý hơn là tỷ số không tưởng.

Cơ hội để tuyển Việt Nam thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên trước Malaysia là không nhiều (Ảnh: FAM).

Do đó, điều hy vọng lớn nhất với đội tuyển Việt Nam lúc này là công lý được thực thi. Nếu như AFC xử thua Malaysia trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ nghiễm nhiên có tấm vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới trận lượt về”.

Vào lúc 4h ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), CAS sẽ đưa ra phán quyết với Liên đoàn bóng đá Malaysia. Sau đó, AFC sẽ căn cứ vào phán quyết này, cộng thêm hồ sơ của FIFA để đưa ra án phạt với Malaysia.