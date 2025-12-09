Chưa thi đấu, Thái Lan cầm chắc hai huy chương SEA Games 33

Tại lễ bốc thăm nội dung quần vợt đồng đội SEA Games 33 diễn ra ngày 9/12/2025 tại Trung tâm Phát triển Quần vợt Quốc gia - Hiệp hội Quần vợt Thái Lan (Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi), hai đội tuyển quần vợt nam nữ của Thái Lan đều được miễn thi đấu vòng tứ kết nội dung đồng đội và thẳng tiến vào bán kết. Điều đó giúp cho chủ nhà Thái Lan cầm chắc hai tấm huy chương SEA Games.

Tuyển quần vợt Thái Lan cầm chắc huy chương SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Buổi lễ bốc thăm do ông Thaitanu Wannasuk, Tổng thư ký Hiệp hội Quần vợt Thái Lan kiêm Trưởng ban điều hành môn quần vợt SEA Games 33, chủ trì. Phụ trách điều hành bốc thăm là bà Manpreet Kanthari, giám sát của Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF).

Tham dự buổi lễ còn có ông Puneet Gupta và ông Amorn Duangpinkham, hai giám sát trọng tài của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), cùng đại diện các đội tuyển gồm quản lý đội, HLV trưởng và HLV phó đến từ 7 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Lào, Singapore và chủ nhà Thái Lan.

Theo kết quả bốc thăm nội dung đồng đội nam (8 đội), đội tuyển Thái Lan, đương kim vô địch SEA Games 2021 và 2023, được xếp ở nhánh trên và giữ vị trí hạt giống số 1. Nhờ đó, đội nam Thái Lan được miễn thi đấu vòng đầu, trực tiếp chờ đối thủ ở vòng bán kết.

Đối thủ của Thái Lan sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Malaysia (hạt giống số 3) và Lào. Tại nhánh dưới, Indonesia (hạt giống số 2) gặp Việt Nam, trong khi Philippines đối đầu Singapore (hạt giống số 4) ở vòng tứ kết.

Ở nội dung đồng đội nữ (8 đội), tuyển nữ Thái Lan cũng được xếp hạt giống số 1 và nằm ở nhánh trên. Thái Lan cũng được miễn vòng tứ kết, trở thành đội thứ hai của nước chủ nhà góp mặt ngay ở vòng bán kết.

Ở vòng đấu 4 đội, Thái Lan sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Philippines (hạt giống số 4) và Việt Nam. Tại nhánh dưới, Indonesia (hạt giống số 2) gặp Lào, còn Singapore đối đầu Malaysia (hạt giống số 3).

Ông Wichest Theepakorn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Thái Lan kiêm Trưởng đoàn quần vợt SEA Games 33, cho biết việc đội nam và đội nữ đều được xếp hạt giống số 1 xuất phát từ thứ hạng quốc tế vượt trội của các tay vợt Thái Lan.

Ông khẳng định: “Nhờ được miễn vòng tứ kết, cả đội nam và đội nữ đã chắc chắn giành huy chương đồng. Toàn đội hiện có sự chuẩn bị tốt và sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

HLV đội tuyển nữ, Patcharapol Kamsaman, chia sẻ đội sẽ họp chuyên môn để lên kế hoạch thi đấu bán kết: “Chúng tôi đã có huy chương đồng, đó là nguồn động lực lớn cho toàn đội. Việc chuẩn bị thể lực và chiến thuật sẽ được chú trọng tối đa”.

Trong khi đó, HLV đội tuyển quần vợt nam Thái Lan, Thanakorn Srichaphan, cho rằng toàn đội đang sẵn sàng: “Chúng tôi sẽ gặp đội thắng giữa Lào và Malaysia. Các vận động viên đều đạt trạng thái tốt và hy vọng Thái Lan sẽ thể hiện phong độ cao nhất ở vòng bán kết”.