Nữ tay vợt số một Thái Lan bỏ SEA Games 33 vì bất mãn

Theo truyền thông Thái Lan, nguyên nhân chính khiến Pornpawee Chochuwong quyết định rút lui là do cô cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng. Tay vợt này cho biết cô không được thông báo rõ ràng về buổi kiểm tra thể lực, một yêu cầu bắt buộc trong quy trình tuyển chọn của BAT.

Chochuwong đã dành nhiều tâm huyết cho SEA Games 33 nhưng vẫn quyết định từ bỏ giải đấu (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, quyết định của Chochuwong được đưa ra trong bối cảnh cầu lông Thái Lan đang đối mặt làn sóng phản ứng dữ dội liên quan đến phụ cấp của vận động viên (VĐV).

Trước đó, SAT đã khấu trừ 6.000 baht (khoảng 5 triệu đồng) của các VĐV không dự buổi kiểm tra sức khỏe bắt buộc cho SEA Games 33. Danh sách phạt này bao gồm cả những tên tuổi lớn như tay vợt nam số một Kunlavut Vitidsarn và ngôi sao Ratchanok Intanon.

"Tôi cảm thấy nản lòng vì bị Hiệp hội Cầu lông Thái Lan đối xử bất công. Dù đã chịu đựng suốt nhiều năm, tôi vẫn muốn đưa ra quyết định này. Tôi không có vấn đề gì với Tổng cục Thể thao Thái Lan, nhưng tôi thất vọng vì Hiệp hội đã không thông báo cho tôi về việc kiểm tra thể lực của đội tuyển SEA Games.

Nếu họ nói rõ, tôi chắc chắn sẽ tuân thủ quy định", Chochuwong chia sẻ với tờ Thairath sau khi nộp đơn xin rút lui khỏi Sea Game 33 được tổ chức tại Thái Lan.

Nhiều vận động viên vắng mặt tại buổi kiểm tra sức khỏe cho biết họ bị trùng lịch với các giải đấu. Dù việc khấu trừ trợ cấp được cho là không sai luật nhưng hành động của BAT vẫn bị chỉ trích là "thiếu đồng cảm" trong bối cảnh Hiệp hội đang bị tố thiếu hỗ trợ về chi phí thi đấu và trang thiết bị tập luyện cho VĐV.

Trước phản ứng mạnh mẽ của Pornpawee Chochuwong, Tổng thư ký Hiệp hội Cầu lông Thái Lan cho biết sẽ khẩn trương tổ chức cuộc họp với Chủ tịch BAT, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và Ủy ban Olympic. Mục tiêu là tìm ra giải pháp để ngôi sao cầu lông này có thể trở lại đội tuyển quốc gia trong vòng một đến hai ngày tới.

Pornpawee Chochuwong sinh năm 1998, là tay vợt cầu lông nổi tiếng của Thái Lan. Cô từng giành Huy chương bạc nội dung đơn nữ tại giải vô địch trẻ châu Á 2015 và giải vô địch trẻ thế giới 2016. Chochuwong đã giành 4 Huy chương vàng ở các kỳ SEA Games 2017, 2019 và 2021.