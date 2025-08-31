U23 Yemen sẵn sàng quyết đấu U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á

Trước khi sang Việt Nam, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã trải qua giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội đóng quân tập luyện tại thành phố Marib (Yemen), sau đó sang Fujairah (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong nước cũng như tại UAE. Kết quả của các trận giao hữu này được giữ kín nhằm đảm bảo bí mật chuyên môn.

U23 Yemen là đối thủ đáng gờm nhất của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Trong danh sách đăng ký tham dự vòng loại, U23 Yemen chỉ có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (Saudi Arabia). 22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước.

Ba gương mặt đáng chú ý trên hàng công của U23 Yemen là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous – những cầu thủ vừa góp mặt trong đội hình đội tuyển Yemen thi đấu loạt trận FIFA Days tháng 6 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đặc biệt, tiền đạo 19 tuổi Hamza Mahrous gây ấn tượng khi đã trở thành lựa chọn số 3 trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, U23 Yemen sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C.

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Về phần mình, U23 Việt Nam đã có 2 buổi tập tại Phú Thọ. Chia sẻ với báo giới ngày 31/8, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được về quê thi đấu, cũng mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ không chỉ riêng cho tôi mà cho đội tuyển để có thể đạt thành tích tốt nhất.

Tôi đi xa từ nhỏ, nên mọi người ở quê hầu như chỉ cổ vũ qua truyền hình. Lần này đá ở Phú Thọ, gia đình và bà con có thể trực tiếp đến sân cổ vũ, đó sẽ là nguồn cảm hứng thi đấu rất lớn với tôi. Tôi rất tự hào về mảnh đất Phú Thọ quê mình".

Màn trình diễn thuyết phục của Xuân Bắc tại giải U23 Đông Nam Á 2025 đã giúp anh được bầu vào Đội hình tiêu biểu của giải, trở thành tiền vệ trung tâm duy nhất của U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Đó là lý do khiến anh được kỳ vọng lớn ở vòng loại châu Á lần này.