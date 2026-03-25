Bóng đá Đông Nam Á sắp làm được điều chưa từng thấy

Bóng đá Đông Nam Á đang có sự tiến bộ nhất định trong những năm qua. Ở Asian Cup 2023, lần đầu tiên trong lịch sử, có tới 4 đại diện của khu vực vượt qua vòng loại là tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Tuyển Việt Nam đã giành vé tham dự Asian Cup 2027 (Ảnh: Minh Quân).

Giờ đây, các đại diện của Đông Nam Á đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục đó. Ở thời điểm này, có ba đội bóng ở khu vực vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 là tuyển Việt Nam, Indonesia và Singapore. Nếu như Thái Lan và Philippines cùng vượt qua vòng loại, Đông Nam Á sẽ lần đầu tiên có 5 đại diện tham dự cúp châu Á.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Thái Lan và Philippines không hề đơn giản. Tính tới trước vòng đấu cuối cùng, hai đội bóng đều đang xếp thứ nhì ở bảng đấu của mình.

Ở bảng A, hai đội Tajikistan và Philippines cùng có 13 điểm trước lượt trận cuối cùng. Hiện tại, Tajikistan xếp trên Philippines nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+11 vs +10). Điều đó có nghĩa rằng, Philippines buộc phải giành chiến thắng trên sân Taijkistan ở lượt trận cuối cùng mới giành vé đi tiếp. Trong trận lượt đi trên sân nhà, Philippines đã hòa đối thủ này với tỷ số 2-2.

Tuyển Thái Lan buộc phải thắng Turkmenistan mới giành vé đi tiếp (Ảnh: FAT).

Ở bảng D, Thái Lan có chung tình cảnh với Philippines. Họ đang có cùng 12 điểm như Turkmenistan trước lượt cuối và thua về hiệu số đối đầu. “Voi chiến” chỉ có một con đường là giành chiến thắng trên sân nhà trước Turkmenistan vào ngày 31/3 mới có vé tham dự cúp châu Á.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm vào ngày 11/4 tại Riyadh (Saudi Arabia). Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại Saudi Arabia.