U23 Việt Nam rạng rỡ với tấm HCĐ U23 châu Á
(Dân trí) - U23 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U23 châu Á với tấm HCĐ đầy cảm xúc, đánh dấu nỗ lực và tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Sau khi Thanh Nhàn sút thành công quả phạt đền ở lượt sút thứ 7 mang lại chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu trận tranh hạng 3 vào tối 23/1, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã bắt đầu ăn mừng.
Trong chiến thắng của U23 Việt Nam có công lớn của thủ thành Cao Văn Bình. Trong trận đầu tiên được chơi ở giải U23 châu Á 2026, thủ thành sinh năm 2005 đã thể hiện xuất sắc trong loạt sút luân lưu với một tình huống cản phá luân lưu thành công, qua đó giúp U23 Việt Nam thắng 7-6 trước U23 Hàn Quốc. Trong 120 phút thi đấu chính thức, Văn Bình đã có tới 10 pha cứu thua, 2 pha đẩy bóng.
Lý Đức, Hiểu Minh vào sân chia vui cùng đồng đội. Dù không thể ra sân ở trận tranh hạng 3 vì chấn thương và thẻ phạt, cả hai vẫn sát cánh bên U23 Việt Nam trong khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc.
Khuất Văn Khang khép lại hành trình U23 châu Á theo cách trọn vẹn. Ở lần thứ 3, cũng là cuối cùng, tham dự giải đấu trẻ số một châu lục, đội trưởng U23 Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét khi cùng các đồng đội giành hạng 3 chung cuộc.
U23 Việt Nam không quên tri ân người hâm mộ. Dù số lượng cổ động viên Việt Nam tại Saudi Arabia không nhiều, sự hiện diện trên khán đài vẫn là nguồn động viên lớn với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Trận tranh hạng ba gắn liền với "số 7". Cầu thủ mang áo số 7, Đình Bắc trở thành tâm điểm của trận đấu khi anh kiến tạo, ghi bàn cho U23 Việt Nam, rồi sau đó anh đã bị truất quyền thi đấu. Trận đấu có 7 phút bù giờ và U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 đúng phút thứ 7. Cuối cùng, U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở loạt sút thứ 7 trong thi đấu luân lưu.
Ảnh: AFC