U23 Việt Nam rạng rỡ với tấm HCĐ U23 châu Á

Sau khi Thanh Nhàn sút thành công quả phạt đền ở lượt sút thứ 7 mang lại chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu trận tranh hạng 3 vào tối 23/1, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã bắt đầu ăn mừng.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi chiến thắng U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu (7-6) sau khi hai đội hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Niềm hạnh phúc ngập tràn của U23 Việt Nam khi giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

Pháo sáng xuất hiện trong màn ăn mừng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại sân King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia.

Trong chiến thắng của U23 Việt Nam có công lớn của thủ thành Cao Văn Bình. Trong trận đầu tiên được chơi ở giải U23 châu Á 2026, thủ thành sinh năm 2005 đã thể hiện xuất sắc trong loạt sút luân lưu với một tình huống cản phá luân lưu thành công, qua đó giúp U23 Việt Nam thắng 7-6 trước U23 Hàn Quốc. Trong 120 phút thi đấu chính thức, Văn Bình đã có tới 10 pha cứu thua, 2 pha đẩy bóng.

Cao Văn Bình trở thành người hùng của U23 Việt Nam trong chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Ba thủ môn của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Trung Kiên đã có những trận đấu hay, Văn Bình trở thành người hùng ở trận tranh hạng ba. Thủ thành sinh năm 2006, Phạm Đình Hải chưa có cơ hội thể hiện khi các đàn anh đều chơi xuất sắc.

Lý Đức, Hiểu Minh vào sân chia vui cùng đồng đội. Dù không thể ra sân ở trận tranh hạng 3 vì chấn thương và thẻ phạt, cả hai vẫn sát cánh bên U23 Việt Nam trong khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc.

Lý Đức cõng Hiểu Minh chia vui cùng các đồng đội.

Lý Đức ăn mừng cùng Thanh Nhàn, Phi Hoàng.

Khuất Văn Khang khép lại hành trình U23 châu Á theo cách trọn vẹn. Ở lần thứ 3, cũng là cuối cùng, tham dự giải đấu trẻ số một châu lục, đội trưởng U23 Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét khi cùng các đồng đội giành hạng 3 chung cuộc.

Khuất văn Khang ăn mừng cùng thành viên ban huấn luyện.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng tưng bừng, nhanh chóng gọi điện thoại khoe thành tích với người thân.

U23 Việt Nam không quên tri ân người hâm mộ. Dù số lượng cổ động viên Việt Nam tại Saudi Arabia không nhiều, sự hiện diện trên khán đài vẫn là nguồn động viên lớn với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam ăn mừng cùng người hâm mộ.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cảm ơn người hâm mộ đã tới King Abdullah Sports City cổ vũ cho đội tuyển.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cầm Quốc kỳ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ.

Trận tranh hạng ba gắn liền với "số 7". Cầu thủ mang áo số 7, Đình Bắc trở thành tâm điểm của trận đấu khi anh kiến tạo, ghi bàn cho U23 Việt Nam, rồi sau đó anh đã bị truất quyền thi đấu. Trận đấu có 7 phút bù giờ và U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 đúng phút thứ 7. Cuối cùng, U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở loạt sút thứ 7 trong thi đấu luân lưu.

Đình Bắc khoe tấm HCĐ tại giải U23 châu Á với truyền thông.

Ảnh: AFC