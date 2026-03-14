“VFF sẽ hành động nếu AFC tha tội cho bóng đá Malaysia”

Sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), AFC đã chuyển vụ việc sang Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức. Cơ quan này sẽ xem xét, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng với Malaysia.

VFF vẫn đang chờ đợi phán quyết của AFC với 7 cầu thủ nhập tịch gian lận (Ảnh: FAM).

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á đang chờ đợi động thái của AFC. Tờ Manka Bola cho rằng VFF sẽ ngay lập tức hành động nếu như AFC đưa ra quyết định có lợi cho bóng đá Malaysia.

Tờ báo của Malaysia bình luận: “VFF sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo nếu quyết định của Ủy ban Kỷ luật thuộc AFC nghiêng về phía Malaysia. Thậm chí, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam có thể kiến nghị lên FIFA.

Tổng thư ký AFC, Windsor John, cho biết hai điều khoản kỷ luật sẽ được áp dụng trong vụ việc này là Điều 25 và Điều 56 thuộc Bộ quy tắc Đạo đức và Kỷ luật của AFC.

Ông Windsor John cũng nhấn mạnh rằng FAM sẽ không phải đối mặt với án treo quyền tham dự các giải đấu của AFC, bởi hai điều khoản kỷ luật nói trên không bao gồm hình phạt đình chỉ đối với liên đoàn thành viên”.

Mới đây, AFC đã tuyên bố CLB Johor Darul Tazim của Malaysia sẽ không chịu bất kỳ án phạt nào, dù họ đã sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo ở các giải quốc tế.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang thụ án treo giò 12 tháng của FIFA (Ảnh: FAM).

Cụ thể, CLB Johor Darul Tazim sử dụng 3 cầu thủ Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal với tư cách nội binh trong các trận gặp CLB Shan United (Myanmar) và Nam Định (Việt Nam) ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 và các trận đấu gặp Sanfrecce Hiroshima (2 trận), Vissel Kobe ở cúp C1 châu Á 2025/26.

Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết: “Quy định về điều kiện thi đấu thuộc phạm vi đội tuyển quốc gia. Đối với các giải CLB của AFC, không có tiêu chí về quốc tịch để cầu thủ được ra sân”.

Hiện tại, 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang thụ án treo giò 12 tháng của FIFA. Tuy nhiên, họ vẫn được quyền tham gia tập luyện và các hoạt động của CLB.