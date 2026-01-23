U23 Hàn Quốc chưa từng thắng trận tranh hạng ba giải châu Á

Thất bại nghiệt ngã 0-1 trước U23 Nhật Bản tại bán kết ngày 20/1 đang đẩy U23 Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng ngay trước thềm trận quyết đấu với U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc đang phải chịu tâm lý nặng nề sau trận thua U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Ngoài áp lực khủng khiếp từ dư luận, đội bóng xứ kim chi còn đang đối mặt với một thống kê bất lợi khi họ chưa từng thắng bất kỳ trận tranh hạng ba nào trong lịch sử giải đấu U23 châu Á.

Lật lại quá khứ, năm 2013, U23 Hàn Quốc đã để Jordan cầm hòa rồi gục ngã 2-3 trên chấm luân lưu. Đến năm 2018, dù được đánh giá cao hơn hẳn, họ lại tiếp tục lỡ hẹn với tấm huy chương đồng khi để thua Qatar 0-1.

Việc liên tiếp thất bại ở thời khắc quyết định cho thấy tâm lý và sự nóng vội thường trở thành rào cản lớn với đội bóng giàu truyền thống này mỗi khi để mất vé vào chung kết.

Đây là lần thứ ba U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc chạm trán nhau tại sân chơi châu lục. Nếu như năm 2018 “Rồng vàng” thua sát nút 1-2, thì đến năm 2022, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã khiến đối thủ phải chia điểm với trận hòa 1-1 đầy kiên cường.

Những con số này minh chứng cho việc khoảng cách trình độ giữa hai đội đang dần được thu hẹp theo thời gian. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu tới, đây sẽ là thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam kể từ sau kỳ tích Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018.

Đình Bắc được kỳ vọng giúp U23 Việt Nam vượt qua Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với những tổn thất không nhỏ về lực lượng khi Hiểu Minh vắng mặt vì chấn thương, còn Lý Đức phải ngồi ngoài do thẻ phạt. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, người rất am hiểu bóng đá Hàn Quốc, niềm tin vào một kết quả bất ngờ đang hiện hữu hơn bao giờ hết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1 trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia). Đây không chỉ đơn thuần là một trận tranh huy chương đồng, mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik chứng tỏ với người hâm mộ về sự tiến bộ vượt bậc và bản lĩnh kiên cường của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.