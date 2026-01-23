AFC: "U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc phải quên đi thất bại ở bán kết"

"U23 Việt Nam và Hàn Quốc đều quyết tâm kết thúc giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia của mình một cách tốt đẹp bằng chiến thắng trong trận tranh hạng ba vào 22h ngày 23/1.

Cả hai đội đều phải quên đi nỗi thất vọng từ những thất bại ở bán kết, khi U23 Việt Nam để thua Trung Quốc với tỷ số 0-3 còn Hàn Quốc bị Nhật Bản đánh bại 1-0", trang chủ AFC nhấn mạnh trước thềm trận đấu tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào tối nay (22h ngày 23/1).

U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với tâm thế thoải mái (Ảnh: AFC).

Theo thống kê của AFC, đây sẽ là lần thứ ba Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau tại giải vô địch U23 châu Á, trong đó Hàn Quốc bất bại trong các lần gặp trước đó (thắng U23 Việt Nam với tỷ số 2-1 năm 2018 và hòa 1-1 năm 2022).

Đáng chú ý, nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc thì đây là thành tích tốt nhất của "Rồng vàng" tại giải U23 châu Á kể từ khi về nhì năm 2018.

Trong khi đó, đây sẽ là lần thứ ba Hàn Quốc thi đấu trận tranh hạng ba, khi từng thua U23 Jordan với tỷ số 2-3 trong loạt sút luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.

Tại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn, trong đó có 4 trận thắng và 2 trận giữ sạch lưới, mặc dù trước đó "Rồng vàng" chưa từng giữ sạch lưới quá 2 trận trong bất kỳ lần tham dự nào.

"Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và cống hiến hết sức mình trước Hàn Quốc. Từ trận đấu đầu tiên đến nay, chúng tôi liên tục đối đầu với những đối thủ mạnh hơn về thể lực, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện quyết tâm cao độ.

Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều trong giải đấu này và mặc dù tôi hài lòng với sự tiến bộ của đội, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện", AFC dẫn lời HLV Kim Sang Sik trước trận đấu với U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam cần quên đi trận thua U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, HLV Lee Min Sung của U23 Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực trong trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam.

"Về vấn đề ghi bàn, chúng tôi còn rất nhiều điều cần phải khắc phục. Trong trận đấu tiếp theo, để ghi bàn, chúng tôi cần tìm được sự cân bằng tốt hơn trong lối chơi để tạo ra nhiều cơ hội hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn nhằm giành chiến thắng. Tôi hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn nữa", chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.