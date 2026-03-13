Báo Indonesia kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai World Cup của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra phát biểu tranh cãi khi cho rằng tuyển Iran không nên tham dự World Cup 2026 vì lý do an toàn. Ngay sau đó, tuyển Iran đã đáp trả bằng tuyên bố: “Không ai có quyền cấm chúng tôi tham dự World Cup”.

Báo Indonesia kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai của Mỹ như từng làm với Indonesia trong quá khứ (Ảnh: Getty).

Trước tình hình đó, tờ CNN Indonesia kêu gọi FIFA cần tước quyền đăng cai World Cup của Mỹ. Họ liên hệ với việc Indonesia bị tước quyền đăng cai giải U20 World Cup 2023 sau khi sau khi hai thống đốc địa phương là Ganjar Pranowo và Wayan Koster phản đối sự tham dự của Israel.

Tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “Indonesia từng bị tước quyền đăng cai FIFA U-20 World Cup 2023 sau khi từ chối sự tham dự của đội tuyển Israel. Vậy trong trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo về sự hiện diện của đội tuyển Iran, FIFA sẽ có phản ứng như thế nào?

Hai thống đốc Indonesia là Ganjar Pranowo và Wayan Koster từng tuyên bố phản đối việc Israel tham dự U20 World Cup 2023. Động thái này khiến FIFA quyết định tước quyền đăng cai giải đấu của Indonesia.

Hiện nay, cam kết của FIFA đối với các giá trị mà họ theo đuổi đang đứng trước một phép thử lớn. Thử thách này xuất hiện tại World Cup 2026, giải đấu sẽ được đồng đăng cai bởi Mỹ, Mexico và Canada.

Tuyển Iran có khả năng sẽ rút khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Những phát biểu của ông Trump được cho là có thể được xem như một hình thức từ chối, tương tự như việc hai thống đốc ở Indonesia từng phản đối Israel tham dự U20 World Cup 2023.

Chưa kể đến việc Mỹ đã tấn công Iran. Nga cũng từng nhanh chóng bị FIFA trừng phạt sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thế nhưng, FIFA không đưa ra bất kỳ biện pháp trừng phạt nào với bóng đá Mỹ.

Nếu FIFA không thể hiện lập trường rõ ràng trong vấn đề này, uy tín của tổ chức với tư cách là cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới chắc chắn sẽ bị nhiều người đặt dấu hỏi”.

Nếu tuyển Iran rút lui, nhiều khả năng FIFA sẽ cử Iraq thay thế. Trong khi đó, UAE sẽ được tham dự vòng play-off liên lục địa. Tuy nhiên, trong bối cảnh vòng play-off sẽ diễn ra vào cuối tháng, mọi quyết định cần được đưa ra nhanh chóng.