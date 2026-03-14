Vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia lại có tình huống bất ngờ, AFC bị phê phán

Cho đến nay, AFC vẫn chưa công bố án kỷ luật với Liên đoàn Bóng đá Malaysia, đội tuyển Malaysia, xung quanh vụ việc đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả bất ngờ được thi đấu tại giải vô địch Malaysia với tư cách nội binh, khi họ hết án treo giò của FIFA (Ảnh: NST).

Ngoài ra, mới đây AFC tuyên bố 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ không bị xử lý ở quy mô CLB.

Lý do được Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor Paul John đưa ra là: “Phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chỉ áp dụng với phạm vi đội tuyển quốc gia, không áp dụng với phạm vi CLB”.

Những động thái vừa nêu khiến cho chuyên gia thể thao Malaysia Faithal Hassan tỏ ra không hài lòng.

Phát biểu trên truyền thông Malaysia, ông Faithal Hassan nói: “Ngay từ đầu, tôi đã hoài nghi về cách AFC xử lý FAM. Tôi hoài nghi AFC chứ chưa hề có sự hoài nghi tương tự dành cho FIFA”.

Tuyên bố của MFL đi ngược lại tinh thần của phán quyết từ phía CAS và FIFA (Ảnh: Bola Sport).

“Chúng ta có thể thấy rằng AFC quá thận trọng trong việc đưa ra tuyên bố và công bố án phạt của mình. Ngoài AFC, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Malaysia (MFL) cũng vậy. Tính minh bạch của AFC và bóng đá Malaysia đang ở mức thấp nhất”.

Sau khi AFC mở đường cho các cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả thoát các án phạt tại Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) và Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, mới đây đến lượt MFL tuyên bố không xử lý hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch có liên quan.

Tờ New Straits Times của Malaysia thông tin: “MFL hôm thứ sáu (13/3) tuyên bố rằng các cầu thủ nhập tịch vừa bị phán quyết, có thể thi đấu với tư cách cầu thủ nội tại giải vô địch Malaysia M-League”.

Cụ thể, các cầu thủ Figueiredo, Irazabal và Hevel thuộc CLB Johor Darul Tazim, còn Palmero thuộc CLB Kuching City (Malaysia). Đây là những người trong nhóm 7 cầu thủ đã bị CAS kết luận sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia.

Tuyên bố này của MFL ngay lập tức bị chuyên gia thể thao Faithal Hassan phản bác: “Tuyên bố của MFL là không phù hợp, mâu thuẫn với phán quyết của CAS và FIFA. Cả AFC và MFL nên hành động theo các quy tắc và điều lệ”.

Việc nhóm cầu thủ sử dụng hồ sơ giả nhập tịch, nhưng lại được tính là cầu thủ nội ở giải vô địch Malaysia, đang gây ra tranh cãi lớn đối với dư luận bóng đá nước này.