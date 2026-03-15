Tuyển Iran chấp nhận tham gia World Cup 2026 với một điều kiện

Theo các nguồn tin địa phương, trong đó có hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran Ahmad Donyamali cho biết nước này đang cân nhắc đề xuất thay đổi địa điểm thi đấu để các trận vòng bảng của Iran diễn ra tại Mexico thay vì tại Mỹ.

Phát biểu trên IRNA, ông Donyamali cho biết: “Chúng tôi hy vọng những điều kiện phù hợp sẽ được tạo ra để các cầu thủ có thể tham dự World Cup 2026. Cần xem xét cẩn trọng mọi yếu tố liên quan đến thể thao nhằm duy trì khả năng tham dự giải đấu”.

Đội tuyển Iran đã giành vé dự vòng chung kết World Cup sau khi đứng đầu bảng A ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Tại lễ bốc thăm diễn ra tháng 12 năm ngoái, Iran rơi vào bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Giải đấu năm 2026 do ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, cả ba trận vòng bảng của Iran đều được tổ chức trên đất Mỹ, bao gồm các địa điểm như California và Seattle. Thậm chí, nếu Iran và đội tuyển Mỹ cùng đứng nhì bảng, hai đội còn có thể chạm trán nhau tại Texas ở vòng tiếp theo.

Trong bối cảnh xung đột leo thang và Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ, vào hôm 12/3, Bộ trưởng Donyamali từng tuyên bố Iran sẽ tẩy chay World Cup. Ông khẳng định: “Kể từ khi chính phủ này (Mỹ) sát hại lãnh tụ của chúng tôi, chúng tôi không có đủ điều kiện để tham gia World Cup”.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính phủ Iran tuyên bố tẩy chay giải đấu, giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về việc đội tuyển nước này có thể rút lui sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ngoài yếu tố chính trị, chính phủ Iran cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh khi toàn bộ các trận vòng bảng của họ đều diễn ra tại Mỹ. Nếu Iran chính thức rút lui, FIFA sẽ phải tìm đội thay thế trong bối cảnh chỉ còn khoảng 3 tháng trước ngày khai mạc giải đấu.

Tuy nhiên, việc Iran đề xuất chuyển cả ba trận vòng bảng sang Mexico đã mở ra khả năng mới cho việc đội tuyển này tiếp tục tham dự World Cup 2026. Dù vậy, chưa rõ FIFA có thể chấp thuận đề xuất của Iran hay không, bởi việc thay đổi địa điểm thi đấu sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề cần giải quyết, từ kế hoạch đóng quân của các đội cùng bảng cho tới vấn đề bản quyền truyền hình và vé trận đấu.