Vì sao FIFA có thể tước quyền đăng cai World Cup của Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra phát biểu tranh cãi khi cho rằng tuyển Iran không nên tham dự World Cup 2026 vì lý do an toàn. Ngay sau đó, tuyển Iran đã đáp trả bằng tuyên bố: “Không ai có quyền cấm chúng tôi tham dự World Cup”.

FIFA có thể tước quyền tham dự World Cup 2026 với Mỹ (Ảnh: Getty).

Trước tình hình đó, tờ CNN Indonesia kêu gọi FIFA cần tước quyền đăng cai World Cup của Mỹ. Họ liên hệ với việc Indonesia bị tước quyền đăng cai giải U20 World Cup 2023 sau khi sau khi hai thống đốc địa phương là Ganjar Pranowo và Wayan Koster phản đối sự tham dự của Israel.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm trên. Nên nhớ, Indonesia cũng bị tước quyền chủ nhà vài tuần trước lễ khai mạc giải U20 World Cup. Sau đó, quyền chủ nhà được chuyển sang Argentina.

Theo tờ First Post (Mỹ), trong các điều khoản ở hợp đồng đăng cai World Cup, FIFA có thể viện dẫn điều khoản “bất khả kháng” để thay đổi địa điểm tổ chức một số trận đấu hoặc thậm chí toàn bộ giải đấu.

Đây là điều khoản phổ biến trong các hợp đồng quốc tế, cho phép các bên được miễn nghĩa vụ khi xảy ra những tình huống ngoài tầm kiểm soát như thiên tai, chiến tranh hay đại dịch. Điều khoản này cũng có thể được áp dụng nếu quyết định của chính phủ khiến việc nghĩa vụ không thể thực hiện.

Vấn đề của tuyển Iran gây nhức nhối trước World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trao đổi với SPORTbible, giáo sư luật thể thao tại Trường Đại học Melbourne, Jack Anderson cho biết FIFA có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận đăng cai nếu có lý do “đặc biệt”.

“Theo các hợp đồng hiện tại, FIFA có quyền rộng rãi để đơn phương chấm dứt thỏa thuận với quốc gia và thành phố chủ nhà, nhưng chỉ khi họ có thể chứng minh được một lý do chấm dứt mang tính đặc biệt”, ông Anderson nói.

Ông cũng cho rằng việc Mỹ phản đối quyết định như vậy sẽ rất khó khăn về mặt pháp lý. Tuy nhiên, khả năng FIFA tước quyền đăng cai của nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng không cao.

Luật sư Anderson nói thêm: “Việc tước quyền đăng cai của Mỹ là điều rất khó xảy ra, bởi nó có thể gây ra những hệ lụy ngoại giao và kinh tế lâu dài đối với FIFA”.

Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Trump cũng khiến khả năng FIFA thực hiện bước đi mạnh tay như vậy trở nên càng ít khả năng xảy ra, ngay cả trong trường hợp Iran bị cấm tham dự giải đấu.