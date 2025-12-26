U23 Việt Nam lên đường sang Qatar, Đình Bắc không dự Gala Quả bóng vàng

Sau ba ngày tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia (Hà Nội), toàn đội U23 Việt Nam đã lên đường sang Qatar tập huấn trước thềm giải U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 6/1.

HLV Kim Sang Sik rạng rỡ trước khi cùng học trò sang Qatar (Ảnh: VFF).

Lực lượng U23 Việt Nam tham dự giải đấu gồm tất cả 23 gương mặt thi đấu ở SEA Games 33 vừa qua, cộng thêm hai sự bổ sung là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TPHCM).

Đình Bắc cũng lên đường cùng đồng đội. Điều đó có nghĩa rằng anh sẽ không góp mặt trong đêm Gala Quả bóng vàng diễn ra ở Nhà hát Bến Thành (TPHCM) vào tối nay. Cần nói thêm rằng Đình Bắc là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này.

Theo kế hoạch, trong đợt tập huấn ở Qatar, U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U23 Syria. Sau giai đoạn tập huấn, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự giải U23 châu Á 2026.

Bầu không khí ở đội U23 Việt Nam rất tích cực (Ảnh: VFF).

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Nhìn chung, trước khi lên đường sang Qatar, toàn đội đang có năng lượng khá tích cực. Tấm Huy chương vàng SEA Games 33 trên đất Thái Lan vừa qua là nguồn cổ vũ lớn lao cho cả đội.

Trả lời báo Dân trí vào sáng 22/12, HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là giành vé vượt qua vòng bảng. Sau đó, toàn đội muốn tiến càng xa càng tốt ở giải châu Á.

Danh sách U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á ở Saudi Arabia (Ảnh: VFF).