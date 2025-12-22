Công bố danh sách U23 Việt Nam tham dự giải châu Á

Sau khi giành tấm HCV SEA Games 33, đội U23 Việt Nam ngay lập tức bắt tay chuẩn bị cho giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tháng 1 tới. Bên cạnh lực lượng đã khẳng định được năng lực và bản lĩnh thi đấu sau khi đăng quang ở SEA Games, HLV Kim Sang Sik đã bổ sung thêm hai gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).

Danh sách U23 Việt Nam gồm toàn bộ cầu thủ của U22 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đây đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây của U23 Việt Nam. Họ được đánh giá cao về khả năng thích nghi với triết lý huấn luyện của HLV trưởng Kim Sang Sik.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 23/12, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự.

Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với U23 Syria, qua đó giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.

Sau giai đoạn tập huấn, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự giải U23 châu Á 2026.

Bùi Vĩ Hào (phải) trở lại đội U23 Việt Nam sau khi vắng mặt ở SEA Games 33 vì chấn thương (Ảnh: Thành Đông).

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tinh thần hưng phấn sau thành công tại SEA Games 33, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi U23 châu Á 2026.

Trả lời báo Dân trí vào sáng 22/12, HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là giành vé vượt qua vòng bảng. Sau đó, toàn đội muốn tiến càng xa càng tốt ở giải châu Á.

Danh sách tập trung đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).