U23 Việt Nam khác nhánh đấu bán kết với Nhật Bản, Hàn Quốc

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - Nhì bảng D 22h30 ngày 17/1: Nhất bảng D - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - Nhất bảng D/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/Nhì bảng D Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Vòng bảng giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia gần như kết thúc khi xác định 6/8 đội bóng giành quyền vào tứ kết. Ở bảng A, U23 Việt Nam đứng đầu bảng còn U23 Jordan xếp nhì bảng, đoạt vé vào tứ kết.

Các đội bóng gồm U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B) và U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc (bảng C) cũng ghi tên mình vào nhóm 8 đội bóng mạnh nhất năm nay. Hai nền bóng đá lớn là Saudi Arabia và Iran dừng chân từ vòng bảng đầy thất vọng.

U23 Việt Nam gặp UAE ở tứ kết và nằm khác nhánh đấu bán kết với Nhật Bản, Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 xác định được hai cặp đấu đầu tiên, gồm U23 Việt Nam gặp U23 UAE và U23 Nhật Bản gặp U23 Jordan. U23 Uzbekistan sẽ gặp đội nhì bảng D, U23 Hàn Quốc chạm trán đội nhất bảng D tại tứ kết.

U23 Việt Nam có lần thứ ba chạm trán U23 UAE ở giải Đông Nam Á và thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ hội làm nên lịch sử khi đối đầu đại diện Tây Á. Ở hai lần chạm trán trước đó, U23 Việt Nam thua 2-3 năm 2016 và hòa 0-0 năm 2020 trước U23 UAE, đó là hai giải đấu chúng ta bị loại từ vòng bảng.

Trong lịch sử các lần tham dự giải U23 châu Á, thành tích cao nhất của U23 Việt Nam là ngôi á quân tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018. U23 Việt Nam vào tứ kết các năm 2022, 2024 và bị loại ở vòng bảng các năm 2016, 2020.

Theo kết quả chia nhánh bán kết, nếu vượt qua được U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu U23 Uzbekistan - Nhì bảng D. Chúng ta có cơ hội tái ngộ U23 Uzbekistan, đối thủ đánh bại U23 Việt Nam ở chung kết năm 2018 và vòng bảng năm 2024.

U23 Uzbekistan đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, họ liên tục góp mặt ở bán kết giải U23 châu Á kể từ năm 2018 đến nay. Trong đó, U23 Uzbekistan vô địch năm 2018 và hai lần vào chung kết các năm 2022, 2024.

Nếu giành vé vào tứ kết, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Ở nhánh đấu bán kết còn lại, đội thắng ở cặp đấu tứ kết U23 Nhật Bản - U23 Jordan sẽ gặp U23 Hàn Quốc - Nhất bảng D. Người hâm mộ chờ đợi trận bán kết trong mơ giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc ở giải đấu tại Saudi Arabia năm nay.

Hai cặp đấu tứ kết U23 châu Á 2026 còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng bảng D vào 18h30 hôm nay (14/1), khi U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc còn U23 Australian chạm trán U23 Iraq. Vị trí trên bảng xếp hạng lần lượt là U23 Trung Quốc (4 điểm), U23 Australia (3 điểm), U23 Iraq (2 điểm) và U23 Thái Lan (1 điểm).

Cơ hội giành vé vào bán kết và bị loại chia đều cho cả 4 đội. U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Iraq còn cơ hội giành ngôi đầu bảng (gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết) còn U23 Thái Lan chỉ có hy vọng đi tiếp với vị trí nhì bảng (gặp U23 Uzbekistan ở tứ kết.